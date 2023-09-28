Воїн Дмитро Грущенко розповів, що на фронті не вистачає простого озброєння, такого як міномети, а в тилових містах гроші витрачаються не на перемогу, а на благоустрій та інші речі, які він вважає недоцільними у воєнний час. Про це пише ТСН, передає НСН.

Український воїн з окопів на передовій пояснив, чому “повільний контрнаступ”

Дмитро Глущенко розповів на своєму ютуб-каналі, у яких складних умовах доводиться військовим захищати Україну.

“Хочу поділитись з вами своїм поглядом із окопів, як це бачимо ми, чому такий “повільний контрнаступ” і чому ми несемо такі великі втрати. Справа у тому, що ми вже майже рік перебуваємо на передовій з невеликою перервою на відновлення. На цих позиціях стоїмо доволі довго, і ми бачили, як ворог закопується. Вони це роблять нахабно вдень, вночі взагалі заходять із увімкненим світлом фар, подекуди копали технікою, свої СП вони опалювали буржуйками, і бачили їх всі”, – сказав він.

Український захисник додав, що вони не можуть собі дозволити подібного, оскільки їм не було чим відповісти окупантам.

“У цей час ми заходити тільки вночі, використовували для опалення газові балончики, щоб маскуватися і не показувати наші позиції, а окопувались – коли темніло, бо якщо нас помітили – одразу прилітало. Нам нічим було до них дістати і нічим було їм відповісти. Нам потрібно було дуже мало – лише нормальні міномети та боєкомплект”, – зазначив воїн.

Воїн закликав витрачати гроші на міномети

Військовий наголосив, що міномет – це звичайна зброя, яку можна виготовляти. Він обурився, що у воєнний час кошти подекуди витрачаються не на зброю, а на всякі інші речі.

“Міномет – це звичайна труба, яка використовує міну та порох. За півтора року війни наша держава не спромоглася налагодити достатньої кількості мінометів, мін та пороху, а це потрібно нам на передовій. Це не щось високотехнологічне. Зате ми витрачаємо купу коштів на всяку х**ню – на озеленення, на бордюри, на будівництво непотрібних речей і не можемо зробити нормальне виробництво примітивної зброї”, – сказав він.

Воїн переконаний, що за умов кращого забезпечення ЗСУ змогли б прорвати оборону окупантів.

“Якби у нас цього було достатньої кількості – я впевнений, ми б зі своїми пенсіонерами, обмежено придатними, тихо, розбиваючи посадку за посадкою, дійшли б за ці пів року до Бердянська та не несли таку велику кількість втрат у техніці та живій силі, як це відбувається зараз”, – вважає Дмитро Глущенко.

Як приклад, Дмитро Глущенко назвав місто Новомосковськ, влада якого витратила “700 тисяч гривень на туалет замість міномета”.

“Цьому теж потрібно протидіяти. Зараз дуже багато людей, які влаштовують флешмоби, де закликають владу не витрачати гроші на всяку х**ню, а щоб ви розуміли – просто 120 міномет коштує півмільйона гривень. От невеличке місто Новомосковськ, я постійно про нього говорю, бо воно моє рідне. Там владу захопила заборонена партія ОПЗЖ. Вони минулого року витратили 100 млн грн на всяку непотрібну ахінею. 700 тисяч на туалет, а це міг бути міномет, з якими би воювали і вони б так не закопались”, – наголосив він.

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