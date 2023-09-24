Україна продовжить контранступ ЗСУ взимку. В Інституті вивчення війни пояснили, чого слід чекати від наступальних дій української армії в цей період

І у військовій розвідці, і в ЗСУ заявили, що український контрнаступ триватиме й взимку. В Інституті вивчення війни припустили, від чого залежатиме його успіх.

Про церозповідає НСН з посиланням на ISW

Буданов про зимовой контрнаступ

Так, голова ГУР Кирило Буданов у кількох інтерв’ю запевнив, що контрнаступ продовжиться взимку. Розвідник визнав, що в умовах холоду та вогкості воювати буде складніше, втім, це не зупинить бойові дії.

“Воювати взимку не проблема для обох сторін – і для нас, і для росіян. Це не дуже приємно, але й неважко”, – наголосив Буданов.

Він також назвав головні перешкоди, які сповільнюють просування українських сил – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість ворожих дронів-камікадзе.

Контранступ ЗСУ триватиме і взимку – від чого буде залежати його успіх пояснили в ISW

Погода не матиме великого значення

Таку думку висловив бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, ЗСУ здебільшого просуваються пішки без техніки, і тому негода не матиме значного негативного впливу на український контрнаступ.

Крім того, він заявив, що найбільший прорив Києва відбудеться “після Токмака”. Генерал зазначив, що важливо, щоб українські сили не втратили ініціативу, яку вони зараз утримують.

Є два фактори успіху

В Інституті вивчення війни вважають, що взимку наступальні дії сповільняться, виникнуть труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, втім український контрнаступ триватиме. Аналітики зазначили, що його кульмінаця залежатиме від:

балансу російсько-українських сил;

західної допомоги Україні.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

За даними Інституту вивчення війни ЗСУ продовжують рухатися вперед на Запоріжжі. Зокрема, стало відомо, що українським силам вдалося пробити оборону росіян біля Вербового.

Водночас експерти кажуть, що у ворога ще залишилися бойові позиції на цій ділянці. Росіяни все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між Роботиним та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на Півдні.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як Україна звільнятиме Бахмут. За його словами, ЗСУ планують перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Він пояснив, що наші військові постараються спочатку взяти місто в оточення, а потім у нього зайти.

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