Коли буде найбільший прорив фронту  і чи буде наступ ЗСУ взимку – розповів Тарнавський

Коли буде найбільший прорив фронту і чи буде наступ ЗСУ взимку – розповів генерал Тарнавський, передає НСН.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування українських військ «Таврія», генерал ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що мінімальною метою успішного наступу Києва є взяття під контроль міста Токмак у Запорізькій області. Це, на його думку, може дозволити українським військовим перекрити сухопутний коридор Криму.

Токмак це мета-мінімум. Головна мета – дістатися до наших державних кордонів. Я думаю, що повний прорив російської оборони відбудеться після Токмака. Зараз росіяни розраховують на глибину своєї лінії оборони там, – розповів український воєначальник в інтерв’ю американському телеканалу CNN

При цьому Олександр Тарнавський заявив, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

Генерал додав, що погодні умови можуть створити серйозні перешкоди для подальшого наступу українських військових. Зокрема проблеми, за словами генерала ВСУ, можуть торкнутися важкої техніки.

Однак він назвав подібні ризики малоймовірними, оскільки українська армія нині просувається «здебільшого без техніки».

Погода може бути серйозною перешкодою при просуванні, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, в основному без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ, – сказав генерал

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