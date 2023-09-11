Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, як вплине погода на контрнаступ ЗСУ

Наявність протитанкових комплексів та дронів-камікадзе знизили ефективність бронетехніки у війні та вплинули на контрнаступ ЗСУ

На контрнаступ ЗСУ матимуть вплив погодні умови .але вони не станть перешкодую для просування українських військ. Про це заявив генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує НСН з посиланням на YES.

За словами головного розвідника, на контрнаступ впливають погодні умови оскільки у холоді та бруді воювати завжди складніше.

«Але давайте подивимося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках триватимуть. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована», – сказав Буданов.

Чи матимуть погодні умови вплив на контрнаступ ЗСУ – розповів Буданов

Глава розвідки зазначив, що ефективність застосування будь-якої бронетанкової техніки знизила велика кількість переносних протитанкових комплексів та дронів-камікадзе.

«Тому наш наступ переважно йде на «ногах». Так само було й минулої осені у Бахмуті, використання техніки було мінімальним», – сказав він.

Також Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни. «Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя», – сказав Буданов. Очільник розвідки додав, що щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.

Триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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