Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що Росія захоче реваншу навіть після перемоги України у війні. Скільки у нас буде часу, щоб підготуватися.

За словами Буданова, навіть після перемоги України через певний час у Росії з’являться реваншистські настрої.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук, передає НСН.

Буданов припускає, що реваншизм буде з часом, після того як Росія відновиться у військовому аспекті, на це їй потрібно близько 10 років.

“Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде”, сказав керівник ГУР.

Буданов попередив, що навіть у разі розпаду, в якомусь видозміненому вигляді частинка від Російської Федерації залишиться поряд з Україною і може бути небезпечною.

Також очільник ГУР прокоментував контрнаступ України. Він зазначив, що Україна рухається вперед, попри заяви, що це “відбувається повільно”.

“Наближуємось. Є певні уповільнення. Інколи з суб’єктивних причин, інколи з об’єктивних причин. Ну це нормально, але ми рухаємось вперед і навіть те, що ви зараз згадали багато хто каже повільний наступ. Дивіться саме формулювання ви ж самі кажете повільний, але наступ. Це ж не повільно відповзання назад це повільний наступ, але вперед”, наголосив розвідник.

Повне інтерв’ю. Відео

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов інколи озвучує резонансні прогнози щодо перебігу війни, більшість з яких збувалися. Наприклад, 29 жовтня минулого року він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

Також минулого року він висловив думку, що війна в Україні закінчиться 2023 року виходом на кордони 1991 року. При цьому, за його словами, “на перемозі все це не зупиниться, на нас чекає досить складний етап”.

Раніше глава української розвідки прогнозував, що війна завершиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна, який, за його даними, серйозно хворий.

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