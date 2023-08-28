“Війна закінчиться швидко і в один момент” – Подоляк

Війна закінчиться швидко і в один момент. Такий прогноз зробив радник глави Офісу президента, передає НСН, посилаючись Twitter політика.

На думку Подоляка, Україні навряд чи доведеться відвойовувати кожен кілометр кров‘ю, бо за певних умов “події набуватимуть іншого вигляду”.

Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент – так само, як і почалося, – запевнив він

За словами Подоляка, річ у тому, що наразі уся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він “іще не програв війну”.

У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму, – каже політик

На думку Подоляка, вбивство ватажка ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина та підготовка нової мобілізації у Росії для насичення фронту – це лише “виграш часу”.

Війна закінчиться швидко і в один момент: скрін заяви Подоляка

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