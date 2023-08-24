23 серпня у росії розбився літак, у якому серед пасажирів значився ватажок «вагнерівців». Аналітики Інституту вивчення війни висловили припущення, хто і навіщо вбив Пригожина

В американському Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер євгена пригожина було виконане за наказом глави рф володимира путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.

Про це йдеться у повідомленні ISW, інформує НСН.

Аналітики кажуть, що такі дії, ймовірно, є публічною спробою путіна відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдав президентові та російському Міноборони заколот «вагнерівців» наприкінці червня.

В ISW відзначили, що приблизно в той час, як упав літак пригожина, путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви. Минуло рівно два місяці з початку заколоту пригожина, під час якого «вагнерівці» збили кілька російських вертольотів і вбили щонайменше 13 військовослужбовців.

«Рішення використати російську протиповітряну оборону як метод вбивства пригожина дозволило російському Міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення», — кажуть в ISW.

Аналітики додають, що путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити марш «вагнерівців» на Москву і був змушений покладатися на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Хто і навіщо вбив Пригожина – висновки ISW

Цілком імовірно, що путін чекав відповідних умов, щоб нарешті помститися пригожину, не показуючи імпульсивності чи надмірної реакції, вважають в Інституті вивчення війни.

«путіну потрібно було показово помститися пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня», — резюмували аналітики.

Чому вбивство сталося саме зараз?

В ISW вважають, що російське міністерство оборони і кремль почали знищувати ПВК «Вагнер» та послаблювати авторитет пригожина одразу після заколоту — і вбивство вищого керівництва «Вагнера», ймовірно, було останнім кроком до ліквідації її як незалежної організації.

Імовірно, пригожин намагався протистояти знищенню свого ПВК. Він їздив до Африки, імовірно, в надії забезпечити для «вагнерівців» подальші місії, незалежні від російської влади.

Аналітики припускають, що путін, можливо, дійшов висновку, що достатньо «відокремив» пригожина від ПВК «Вагнер» і тепер міг убити його, не перетворюючи на «мученика» для решти «вагнерівців».

З іншого боку, на думку аналітиків ISW, путін міг вирішити, що пригожин перетнув заздалегідь встановлену червону лінію, намагаючись зберегти доступ «вагнерівців» до операцій в Африці.

Що передувало?

У Тверській області росії 23 серпня впав приватний літак, який належав власнику приватної військової компанії «Вагнер» євгену пригожину. На борту було 10 людей, з них троє — члени екіпажу. Всі вони загинули.

Пізніше росавіація підтвердила, що пасажиром був пригожин. Окрім того, на борту літака був командир ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін. Також із пригожиним летів його заступник Валерій Чекалов,

Наближений до ПВК «Вагнер» Telegram-канал стверджує, що літак збила російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі перед падінням літака нібито чули два вибухи, властиві ППО.

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