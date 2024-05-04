Меморіал: вбиті росією. Владислав Угля, 21 рік, Одеса, квітень

Вбиті росією. Владислав Угля працював поліцейським. Під час війни збирав докази воєнних злочинів російської армії в Одесі. Був єдиним сином у батьків…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Угля

21-річний Владислав Угля зазнав смертельних поранень під час російського ракетного обстрілу Одеси 30 квітня 2024 року. Тоді ворожа армія атакувала місто балістичними ракетами. Загинуло ще двоє людей.

Владислав був родом із міста Балта на Одещині. Єдиний син у сім’ї. Навчався у школі №3. У 2023-му закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ і розпочав свій кар’єрний шлях на посаді слідчого в Одеському районному управлінні поліції №1. Мав звання лейтенанта поліції. Під час війни збирав докази воєнних злочинів російської армії в Одесі.

Він був моїм колегою всього рік. Незважаючи на це, я одразу побачила його порядність, відкритість, людяність та професіоналізм, який має бути у справжнього поліцейського. Для колективу слідства він назавжди наш «Угольок», який ніколи не згасне в серцях, – сказала колега Алла Кальчева Владислав назавжди залишиться в наших серцях чуйним, щирим, чудовим хлопцем, надійним другом і вірним українському народові поліцейським, – додали у поліції Одеської області

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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