Смерть Пригожина: хто ще був у літаку і що відомо станом на зараз (фото, відео)

Як повідомлялося раніше, у Росії 23 серпня розбився літак, у якому, згідно зі списком пасажирів, мав бути ватажок терористичної ПВК «Вагнер». Станом на зараз смерть Пригожина ще не підтверджена офіційно, оскільки не було процедури упізнання. Але про загибель терориста вже повідомили державні російські ЗМІ, її підтверджують і члени ПВК «Вагнер».

Посилаючись на низку джерел, НСН розповість, що відомо станом на зараз і хто ще був у літаку, який впав у Тверській області Росії.

Станом на ранок 24 серпня пошукову операцію на місці аварії літака під Твер’ю завершено, виявлено останки всіх десяти осіб, які перебували на борту бізнес-джета, що розбився, повідомляє ‘Інтерфакс’ з посиланням на джерела в екстрених службах.

Тіла загиблих під час аварії літака Embraer Legacy 600 почали вивозити в машинах ритуальних послуг на судмедекспертизу.

Дві чорні ‘газелі’ заїхали на обгороджену територію о 4:30 та виїхали о 6-й ранку. За попередніми даними, їх повезуть до тверського моргу на вулиці Бобкова. Там перебуває бюро судової експертизи. На місці авіакатастрофи досі працюють криміналісти.

Хто мав бути на борту літака Пригожина

Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів і членів екіпажу, що знаходилися на борту літака Embraer, що розбився. В списку:

Євген Пригожин,

Дмитро Уткін (його називають ‘польовим командиром ПВК ‘Вагнер’, компанія була названа за його позивним),

Сергій Пропустін

Євген Макарян,

Олександр Тотмін,

Валерій Чекалов (він раніше згадувався в списках санкцій США як людина, близька до Пригожина, відомо, що він очолював так звану службу безпеки «Вагнера»),

Микола Матюсєєв.

Також у літаку були три члени екіпажу: командир повітряного судна Олексій Льовшин, другий пілот Рустам Карімов, бортпровідник Крістіна Распопова.

Смерть Пригожина поки не підтвердили, але знайшли телефон

На місці падіння бізнес-джету, який належав Пригожину, працюють експерти-криміналісти та слідчі.

Поруч з одним із тіл на місці краху бізнес-джету Embraer Legacy у Тульській області було знайдено телефон Євгена Пригожина, проте його тіло поки що не ідентифіковано. Про це повідомив телеканал ‘Аль-Джазіра’ з посиланням на джерело в ПВК ‘Вагнер’. Інших підтверджень цієї інформації немає.

Околиці тверського села Куженкіне, де у полі розбився літак. Проїзд до місця автотрощі перекритий постом поліції. Періодично туди заїжджають автомобілі правоохоронців

Сервіс Flightradar24, який відстежує польоти літаків по всьому світу, опублікував докладний звіт про політ бізнес-джета Пригожина, який зазнав катастрофи.

Згідно зі звітом, літак Пригожина Embraer Legacy 600 почав передавати дані про себе о 17:46 по Москві. Координати він не передавав, і визначати його місцезнаходження Flightradar24 могла тільки з 17:59 до 18:11 за московським часом, коли він віддалявся від Москви в північно-західному напрямку.

Інші дані літак передавав, і з них видно, що до 18:11 він піднявся на 28000 футів (8,5 км) і перестав набирати висоту.

Потім він протягом декількох хвилин трохи піднімався і знову опускався, а о 18:19 почав падати.

Протягом наступних 22 секунд він упав приблизно на 2,5 кілометра, після чого його передавачі замовкли.

Зазначимо, що офіційний Телеграм-канал Пригожина ще вчора заявив про його смерть. А також про те, що його убили зрадники Росії (багато хто вважає, що літак збили двома ракетами С-400). Повідомлялося, що командири ПВК «Вагнер» проводять нараду, після якої оголосять про свої рішення і план подальших дій. Втім, досі таких заяв не було.

Вчора увечері біля будівлі «ЧВК Вагнер-центру» у Петербурзі розгорнули банер із написом «ЧВК Вагнер. Ми разом».

Також ‘Вагнер Центр’ запалив вікна у формі хреста.

Нагадаємо, увечері 23 серпня літак, який належав засновнику ПВК ‘Вагнер’ Євгену Пригожину, розбився у Тверській області. Бізнес-джет здійснював рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу. Офіційно інформацію про смерть Пригожина поки що не підтверджено, але вперше можливу загибель бізнесмена побічно підтверджує офіційний орган – Росавіація.

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