Треш-вісті з боліт 21 серпня схожі на новини з дурдому – втім, як і завжди. Тільки все більше стає щодня «гарячих» вістей, адже панна «бавовна» розійшлася не на жарт. Журналісти НСН підготували для вас нову добірку.

Треш-вісті з боліт 21 серпня

Повітряні атаки: налякана Сімон’ян і мінус ще один літак

День 21 серпня видався багатим на повітряні атаки в РФ. Небо почало карати болотян від самого ранку, коли зграя дронів летіла на Москву.

Один із безпілотник мало не долетів до будинку пропагандистки Симон’ян, про що боброїдка заявила сама. І «спалила» свою адресу, повідомивши, що дрон впав на сусідній вулиці. Тож наступного разу пташці буде легше.

МО росії повідомляло про полювання дірявого ППО на БпЛА у Одинцовському та Істринському районах Московської області. Уламки впали на будинок в Істрі, у трьох будинках вибито скло, -повідомив губернатор Воробйов. Постраждали двоє осіб.

Через атаку безпілотників на Москву у всіх столичних аеропортах оголошували режим «Килим». Росавіація повідомила, що обмеження на польоти вводилися в аеропортах ‘Внуково’, ‘Домодєдово’, ‘Шереметьєво’ та ‘Жуковський’. Через обмеження на запасні аеродроми перенаправили 45 пасажирських рейсів та 2 вантажні.

Більше 90 рейсів було затримано або скасовано. Два рейси, що прямували з Петербурга до Москви, повернулися до Пулкова.

Страждала від нальоту безпілотників і Білгородщина. Причому двічі за день.

А у Ростові-на-Дону тричі лунали звуки вибухів. Російські ЗМІ повідомляли про роботу ППО і збиті ракети, але влада пояснила гучні звуки переходом літаків на «свєрхзвук». Ну, хай буде так.

І ще одна дуже гарна «бавовна» завітала до Калузької області. Причому не куди-небудь, а прямісінько на аеродром. За даними ЗМІ, дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. За попередньою інформацією, в результаті падіння отримав пошкодження літак. Російська влада цю інформацію офіційно не підтвердила. А от українська розвідка підтвердження надала. У ГУР заявили, що дійсно, – у росіян мінус один літак. І це просто супер-новина. Особливо враховуючи, що це вже другий літак за два дні.

Мішки з піском у Білгороді

У Білгороді добре розуміють, до чого все йде. Тому напередодні навчального року вікна перших поверхів шкіл закривають мішками із піском. А директор одного з навчальних закладів розповів, що додатково скло шкільних вікон зсередини проклеять броньованою плівкою. І це правильне рішення. Тільки цього занадто мало – скоро доведеться ще й обживати підвали.

Жодного дня без пожеж

У нашій традиційній рубриці «треш-вісті» завжди є традиційна новина про пожежі на болотах. Сьогоднішній день – не виключення. У Богородському окрузі Підмосков’я гарно палав склад із лакофарбовими виробами, площа пожежі сягала 2 тисяч квадратних метрів.

Палала шафа

Ще одна пожежа сталася у самій Москві. Тут на залізничній станції Київського напрямку підпалили релейну шафу. Сьогодні вранці поїзди там йшли із великою затримкою.

Скріпне кладовище «асвабадітєлєй»

А це просто ТОП! На болотах виявлено найскріпніший цвинтар. Він має досить оригінальне оформлення могил. Невеликий бетонний блок, хрест з березових гілок і фото ліквідованого окупанта.

Чи то влада, як завжди, поскупилася на гроші, чи це новий скріпний тренд – ось так оригінально шанувати «героїв».

Ви тільки подивіться, яка краса!

Росгвардія розважається

А поки ліквідовані окупанти гниють під збитими поспіхом березовими хрестами, поки що живі росгвардійці розважаються, як уміють. У Підмосковній Електросталі вони відкрили вогонь у бік глядачів під час показових виступів. Стріляли холостими, але, як мінімум, одна дитина серйозно постраждала.

Хотів сховатися від «ДАЇ-шників» під потягом

Ну, а що? Гарна ж ідея, хіба ні?

У Хабаровському краї п’яний водій вирішив втекти від патруля, але щось пішло не так, і на його шляху трапився товарний поїзд. Водій відбувся переляком, а от машина більше поїде.

Екскурсія по колектору під час дощу

А от група москвичів вчора вирішила, що круто влаштувати екскурсію по колектору під час дощу. А ми нагадаємо, що вчора Москву заливали тропічні зливи. Ну, і от допитливі росіянці вирушили на пошуки пригод, спустившись під землю. А сьогодні їх тіла цілий день виловлюють у місцевих річках. Жахлива, звісно, смерть. Але хіба ж голова тільки для того, аби в неї їсти?

Вкрали нафти на два мільйони

Ще одна дуже скріпна новина. «Рязанська нафтопереробна компанія» вкрала майже 20 тонн нафтопродуктів. Причому їх викрадали самі співробітники. Нафтопродукти почали пропадати ще у липні. Хто організував ‘витік’, керівництво спочатку не розуміло, але злодії явно розійшлися – сумарно вони стягли 19,8 тонни нафтового розчинника вартістю понад 2 мільйони рублів.

До пошуків крадіїв підключилася ФСБ, і згодом знайшла мережу «нафтових магнатів». Виявилося, що крадіжку організували одразу шестеро співробітників «Рязанської нафтопереробної компанії», а допомагали їм двоє безробітних росіянців з вулиці.

Пєсков зник

Тим часом на росії кудись зник Пєсков. Він не з’являється на публіці вже третій тиждень.

Прессекретар бункерного зник із публічного поля після інтерв’ю TNYT, де заявив, що російські президентські вибори – це не справжня демократія, а дорога бюрократія.

А іранці прибули

Пєскова нема, зате є іранці. Військова делегація на чолі з командувачем Сухопутних військ приїхала до Москви обговорювати співпрацю, – повідомили у мінубивства Росії.

Жити стає краще

Те, що на росії жити весело, ми вже зрозуміли давно. А тепер тут стає жити ще й краще. З вересня, наприклад, банки вводять драконівські комісії (50%) на вхідні перекази в доларах з інших банків.

На осінь обіцяють подорожчання хліба на 10%. Все через вихід росії із зернової угоди, обвал рубля і санкції.

А ще на болотах катастрофічно не вистачає психологів. Але більше все ж таки тут потрібні психіатри. З санітарами.

Не перемикайтеся, бо далі буде. Залишайтеся з нами.

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