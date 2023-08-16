Треш-вісті з боліт 16 серпня – зустрічайте чергову порцію новин з країни, де бардак і жахи на кожному кроці, а вона все сується когось «асвабаждать». Журналісти НСН підготували нову добірку.

Треш-вісті з боліт 16 серпня

Атаки безпілотників на болота і Крим

На болотах вже щодня «потерпають» від атак безпілотників і, схоже, майже звикли до цього нового етапу «спецоперації», яка, звісно ж, іде за планом.

Так, сьогодні московити скаржилися на атаку Калузької області – там нібито знищили три дрони.

А ще окупанти вже втомилися «пригнічувати» безпілотники в загарбаному ними Криму. Сьогодні знову довелося це робити. А також знову перекривати Кримський міст. Здається, він вже частіше перекритий, ніж навпаки.

Звідки відео у СБУ?

Таким питанням стурбований депутат держдури від Криму Михайло Шеремет. Він закликав правоохоронці з’ясувати, як до СБУ потрапили кадри з камер спостереження на Кримському мосту.

Необхідно встановити, хто був причетний до передачі даних, чи з’ясувати, чи мав місце злом, – заявив депутат

Ну, ну – давайте, з’ясовуйте. Успіхів!

Генерал від’ємно ожив

Ще одна «сумна» новина. Сьогодні від’ємно ожив генерал-лейтенант ФСБ Генадій Попірів, який раніше курирував «дворець путіна» в Геленджику. Що ж – гарного концерту!

Кандидата Зеленського геть!

У Смоленській області у центрі уваги опинився депутат місцевої міськради на прізвище Зеленський, який зібрався брати участь у виборах. Звуть його Олександром, але це не має значення для «зіганутого» расіянця пенсіонного віку, який вважає, що такий збіг «ображає учасників «СВО» та патріотів». Невдоволений виборець заявив, що кандидата потрібно або зняти, або хай він міняє прізвище.

Єнот-месник

У зоопарку Петербурга єнот проявляє агресію до відвідувачів. І його можна зрозуміти – адже, кому подобається дивитися на московитів?

Він кидається на них. Не шкодує навіть і дітей. От, наприклад, вкусив за вухо дівчинку. Можливо, тваринка мститься за свого “колегу” з України, якого окупанти підступно і нахабно викрали і вивезли із Херсона?..

Поїхав на «СВО», повернувся і вбив

Ну, а це вже рядова історія. Таких на болотах стає все більше щодня. У Ставропольському краї 22-річний засуджений у справі про сексуальне насильство виїхав з під нагляду на «СВО», а потім повернувся і вбив пенсіонера під час пограбування. Поліцейські, які мали за ним стежити, просто не помітили його відсутність.

Образився і спалив бар

У Москві 41-річного відвідувача вигнали з пабу New Beer City через те, що він чіплявся до інших гостей і взагалі поводився не чемно. Через півтори години поле закриття бару він повернувся, розбив цеглою вікно і кинув усередину закладу запальну суміш.

Ганчіркою по військомату

А от мешканець Забайкалля вирішив продовжити веселий челендж і спалити військкомат. Він намагався зробити це, кинувши у будівлю палаючу ганчірку. Втім, на жаль, ганчірка потухла, поки летіла, і справа не вигоріла. А невдаху все одно затримали.

Згоріла каша

Росіянці вже настільки налякані «хлопками» та іншими несподіванками що сахаються від кожного звуку і… запаху.

От, наприклад, борт «Аерофлоту» довелося екстрено садити в Сочі через кашу, що підгоріла. Вона почала погано пахнути і переполошила бортпровідників.

Неприємний запах рознісся літаком, що прямував сьогодні вранці з Сочі до Петербурга. Як потім з’ясувалося, каша підгоріла з вини виробника їжі для «Аерофлоту»: він негерметично закрив упаковку, тому каша потрапила на нагрівальний елемент. І в цій новині прекрасно ВСЕ!

Не перемикайтеся, залишайтеся з нами, далі буде!

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