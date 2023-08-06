Треш-вісті з боліт 6 серпня – зустрічайте новий звіт про бентежне життя на Московії у нашій постійній рубриці на НСН. Сьогодні на болотах відбувалося багато чого такого, що й на голову не натягнеш. А ще скрізь горіло, палало і вибухало.

Треш-вісті з боліт 6 серпня

Атака дронів на Москву

Почнемо з уже звичних новин – Москву знову намагалися атакувати безпілотники вранці. В мінубивства рф традиційно заявили, що атаку припинено, усі дрони позбивали «на підльоті». Жодної паніки. Але найбільший аеропорт «Внуково» все ж таки довелося тимчасово прикрити. Ну, і дрібнички – уламки дронів попадали на будинки у Підмосков’ї.

Снаряд на парашуті

До речі, падають на голови росіянців не тільки уламки дронів (і останнім часом все частіше). А й снаряди на парашутах. Бо все іде за планом, як то кажуть,

Так, зокрема, тепловий снаряд на парашуті, що не розкрився, виявили сьогодні в Балашисі. Снаряд гепнувся у районі будинку на Щолківському шосе ще два дні тому. Того вечора місцеві жителі чули «хлопкі» в небі, а сьогодні власник ділянки, на яку приземлився боєприпас, зателефонував до поліції.

До снаряда був прикріплений парашут, що не розкрився. Як усе це майно опинилося на ділянці — невідомо. Росіянці кажуть, що зазвичай схожі боєприпаси скидають із дронів.

«Мети удару досягнуто, усі цілі уражені»

Мети удару досягнуто, усі цілі уражені – затягнуло свою звичну пісню МО росії, коментуючи нічні повітряні удари по Україні. А в російських телеграм-каналах почали шаленим темпами розганяти чергову «перемогу» про «знищений аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області», ліквідовані усі літаки і ракети Storm Shadow.

Аж тут раптом купа ракет Storm Shadow з літаків, які було знищено Конашенковим, прилетіли на Чонгар. Одразу вигулькнув Сосальдо і заявив, що «ніякої паніки, все збили». Навіть фоточки якісь “заспокійливі” притягнув. Але пройшло ще декілька хвилин і з’ясувалося, що фоточки у Сосальда липові, а насправді гарно прилетіло аж по двох мостах – Чонгарському і мосту через протоку Тонку, що з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Знаючі люди кажуть, що тільки недавно расіянці натягнули в це місце на Арабатці усякої всячини. Тепер вся ця всячина виявилася заблокованою і буде чекати на свою ракету Storm Shadow.

Нижче – момент прильоту, наслідки влучання і елементи ракети, яку героїчно знищив міст.

Горіло-палало

Аж дві масштабні пожежі сталися сьогодні на болотах.

У підмосковному Дмитрові палала фабрика з виробництва спортивних товарів ‘Леко’.

А на Кубані дуже гарно горів склад на території елеватору.

Ну, люблять росіянці палити, де попало – що з ними поробиш?

Москвичі тонуть

Страшенна спека і «безпека» на Чорноморському узбережжі рф та в Криму заганяє бідних «масквічів» на береги річок. Ось таке, наприклад, коїлося сьогодні на річці Москва.

Повідомляється, що усього за годину тут потонуло четверо болотян (оце так темпи самознищення!). У більшості випадків потопельники перед купанням традиційно вживали алкоголь, а один навіть зайшов у воду з пляшкою пива.

Також повідомляється, що за два дні у Москві і Підмосков’ї потонуло 10 осіб.

Побили безногого учасника «есвео»

Група вдячних росіянців напала на учасника «есвео», який повернувся з України не зовсім весь, а якщо бути точними – то без ноги. А от у тих, хто нападав, ноги як раз були. І вони активно застосували їх по відношенню до “асвабадітєля”. Називали його вбивцею (а хто ж він?), усіляко принижували і насміхалися. А ще пошкрябали його автомобіль. Свого товариша намагався захистити інший учасник «есвео», але він теж був без ноги, і тому сили були не рівними.

Сталося все це у Неречинсько-Заводському районі Забайкальського краю.

Вчителька і «Юні травокури»

І ще одна історія із Забайкалля. Тут 43-річна вчителька географії створила чат зі школярами під назвою «Юні травокури» та кидала в нього інтимні фотографії. Примітно, що раніше педагогиня вже була судима за злочин проти статевої недоторканності неповнолітнього.

Тепер невгамовній географічці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Ну цікаве ж життя у росіянців, хіба ні?

Мачуха вигнала дітей, поки батько пив

А таке от сталося у Балашисі. Родинна драма по-расійські.

Отже, поки глава сімейства захоплено займався традиційною для себе і інших болотян справою, його жінка вирішила позбавитися від двох дітей – 7 і 9 років. І просто не пустила їх до квартири, коли вони повернулися з прогулянки. Сказала: «Валіть звідси». І вони пішли.

Батька на той момент вдома не було. Він приїхав на таксі лише о третій годині ночі. Але потрапив додому не одразу. Бо коли вийшов з машини, раптово спіткнувся, впав та заснув на тротуарі. І проспав так до п’ятої ранку. Коли нарешті дістався домівки і помітив, що дітей немає, вже звернувся до поліції.

Не перемикайтеся – далі буде, до нових зустрічей!

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