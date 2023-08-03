Треш-вісті з боліт 3 серпня: “ядерні гриби”, вибухнув склад, голі вояки щипали траву

Зустрічайте треш-вісті з боліт 3 серпня у постійній рубриці НСН. Як то кажуть: ворога слід знати в обличчя, хоча більше за все на світі хочеться не знати про нього нічого, не бачити ту пику і забути назавжди як нічне жахіття.

Треш-вісті з боліт 3 серпня

«Ядерні гриби» у небі расії

«Ядерні гриби» у небі над своєю головою побачили болотяни у Казані та Липецькій області та не на жарт перелякалися. Їм потім пояснили екологи, що це було рідкісне природнє явище. Називається воно хмара-ковадло. Расіянці трохи заспокоїлися. Але ж природа як би натякає… А може то був і Божий знак – хто зна?

Вибухнув і палав склад під Москвою

Росіянці тримають Україну і весь світ у напрузі, захопивши найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. І підстави для хвилювань серйозні. Адже ці мавпи з гранатою навіть у себе вдома жодного дня не можуть прожити, аби у них щось не вибухнуло чи не спалахнуло. Сьогодні, наприклад, феєрично вибухнув і палав киснево-акумуляторний склад під Москвою в селі Ачкасове.

Повідомлялося, що у приміщення, яке спалахнуло, розміщені ємності з літієм. Аби приборкати вогонь, довелося пригнати цілий пожежний поїзд.

Голі і побиті

А це трохи кадрів з життя «другої армії світу». Ось ті тремтячі голі тіла на відео – і є легендарні «асвабадітєлі». Пишуть, що події, ймовірно, відбувалися в одній із військових частин Підмосков’я. Там командир наказав підлеглим роздягнутися догола, побив їх кийком і змусив щипати траву. Клас!

Доброволець двічі втік

Мабуть щось подібне відбувалося і у військовій частині у Башкирії. Бо один з вояків-добровольців, не витримавши, втік з неї. Його піймали і порушили кримінальну справу. А коли 39-річного вояка везли на психіатричну експертизу, він знову втік. При ньому цього разу була граната, яку він погрожував підірвати, якщо справу проти нього не закриють.

Любов і вагнер

Ще один псих, тільки вже з Підмосков’я, розмалював сердечками і надписами про любов до ПВК «Вагнер» усю стіну місцевого пункту відбору на військову службу за контрактом у Москві, а також припарковані поруч автомобілі. Сердечки були чорного кольору. Палкого прихильника знайшли і оштрафували. Поліції він розповів, що дуже хотів долучитися до терористів-убивць, але його чомусь не взяли.

57-річна дівчина розвела на гроші окупанта

Ну, а ця історія про те, як лоха-асвабадітєля майстерно розвели на гроші. Ще у 20-му році він познайомився в інтернеті з «дівчиною», закохався у неї і навіть збирався одружитися. Навіть з родичами «познайомив», показавши їм її фото. Але тут на ж тобі – війна. Перебуваючи в Україні, окупант продовжував спілкуватися зі своєю пасією. Більше того – перерахував їй 250 тисяч дерев’яних, які «дівчина» просила нібито на лікування сина. А згодом з’ясувалося, що «дівчині» 57 років, вона заміжня, проживає в Гомелі, і у неї семеро дітей. А красиві фото – просто вдала робота з фільтрами і фотошопом.

Кожному чиновнику на болотах по «Масквічу»

Усі російські чиновники мають їздити виключно на вітчизняних авто, – заявив бункерний дід нещодавно

Ну, і справді, навіщо годувати ненависний Захід і купувати той їхній непотріб, якщо є «Москвич» і «Лада»?

‘Москвич’ і ‘АвтоВАЗ’ дуже зраділи та поспішили заявити, що зможуть забезпечити чиновників автомобілями, якщо надійдуть замовлення.

Потужності російських заводів дозволять задовольнити потребу в автомобілях для закупівлі держструктур, – бадьоро відрапортували і в Мінпромторзі

Віце-спікер Держдури Даванков сказав, що ще в понеділок взяв ‘Москвич’ на тест-драйв і що поки що ‘політ нормальний’.

Слідом за ним і глава Роскомнагляду заявив, що готовий пересісти на вітчизняний автомобіль.

І ось тут захвилювалися дружини «асвабадітєлєй». А чи вистачить «білих лад» на всіх?

Не перемикайтеся – далі буде,. До нових зустрічей!

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