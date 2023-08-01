Треш-вісті з боліт 1 серпня шокують будь-яку нормальну людину, а росіяни живуть у всьому цьому щодня. Тримайте нову добірку у нашій постійній рубриці на НСН

Треш-вісті з боліт 1 серпня

Двічі в одну вирву не потрапляє? МосКВА знає точно

Ранок у болотян 1 серпня знову був вибуховим, а українці вибухали від сміху. Адже після прильоту 30 липня росіянці так добре “убезпечили” свою столицю, що сьогодні знову прилетіло по Москві. Причому безпілотники атакували той же самий діловий центр «Москва-Сіті», що і минулого разу.

Два українські БПЛА знищені засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, розбився на території комплексу нежитлових будівель «Москва-сіті», – йшлося в офіційних повідомленнях

Тобто все сталося один в один як два дні тому: пригнічений безпілотник прилетів в те ж саме місце і уразив навіть ту ж саму башту. Тільки 30 липня постраждало приміщенян мінцифри, а сьогодні – мінекономіки. Там їм медом помазано, чи що? Чи магніт, може, якийсь для дронів? Чи що то у расіянців за засоби принічення такі, а?

А може просто тріснула духова шафа?

Після атаки по “Москва-Сіті” до будинку, у якому проживає ось ця московська пенсіонерка, примчали медики, рятувальники, поліція і журналісти. Причиною став гучний «хлопок». Але перелякана бабця запевнила, що безпілотник до неї не залітав. А просто «тріснула духова шафа» і утворилася дірка. Причому, за словами, пенсіонерки, техніка не перегрівалася. Тобто холодна духова шафа взяла і тріснула. От тому і стався хлопок – що неясно?

Атака на флот

Окрім атаки на Москву расіянці заявили також і про атаку безпілотників на їхні кораблі у нашому Криму сьогодні вночі. Щоправда, МО рф, як завжди, стверджує, що усі три дрони були знищені. А може все ж таки не знищені, а, як завжди, пригнічені, і десь тріснуло ще щось? Скоро дізнаємось – вже певна інформація з’являється.

Палають військомати

З військоматами на болотах почався справжній треш. Вони спалахують просто один за одним. Тільки за сьогодні стало відомо про загоряння військоматів у Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копійську. Усього – більше 10 випадків. Скрізь підпалюють осередки мобілізації вдячні расіянці, жбурляючи, зокрема, в будівлі коктейлі Молотова. А коли їх затримують, кажуть, що то шахраї змусили їх поводитися так нечемно.

На відео нижче – один із сьогоднішніх випадків. Це де? А в Улан-Уде.

Гарна бавовна в Люберцях

Болотяни давно живуть під девізом «Жодного дня без пожеж». Сьогодні естафету перехопили Люберці, що під Москвою. Тут сталася просто МЕГА-пожежа. Щось дуже палало на підприємстві з виробництва покришок. А причиною нібито стали зварювальні роботи.

Кислота їла асфальт

А у Москві раптово розгерметизувалися балони з кислотою на станції пересортування сміття на Алтуфьевском шосе. Розлив помітив, а точніше відчув водій вантажівки, які привіз балони з невідомою рідиною. Близько шести ємностей розгерметизувалися, і рідина вилилася на асфальт, після чого почала його роз’їдати.

На місці розгерметизації балонів із кислотою виявили перевищення хлористого водню у 40 разів.

Сокамерник вагнерівця наї… взув

Драматична історія за участю двох колишніх зеків, у якій прекрасно все, сталася у тій же Москві.

Один колишній зек, а нині вагнерівець, повертаючись з України додому в Омськ, заїхав до столиці.

Тут він подзвонив своєму колишньому однокамернику, з яким разом сидів за вбивство, і разом вони вирішили піти до сауни та зняти «дєвочок». Повії приїхали, була п’янка, вагнерівець врешті заснув. А коли прокинувся – ні повій, ні другана, ні 790 тисяч рублів, “зароблених” за півроку убивств в Україні. Такі вони – високі стосунки!

Баскетболіст проти директора автомийки

Ще одна, типова для боліт, історія. Чемпіон Європи з баскетболу Нікіта Шабалкін побився з власником автомийки в дєрєвнє Голіково на території цієї самої автомийки. Що вони не поділили – нам невідомо. В російському «великому спорті» не розбираємось і якось не хочеться.

Невідомі комахи поїдають мешканців Підмосков’я

Тим часом, невідомі комахи тероризують мешканців Ленінського міського округу Підмосков’я. У Відновській лікарні заявили, що зі скаргами на укуси звернулося близько 20 осіб. Хто саме кусає – незрозуміло. Постраждалі кажуть, що істота світлого кольору нагадує скорпіона, але менше за розмірами. Пацієнти скаржаться на біль у місці укусу, почервоніння та свербіж. Комахи з українських біолабораторій – що ж тут думати?

Козел на дроті

Втекти від усього цього трешу за будь-яку ціну хотів невинний козлик у Дагестані. Так сильно хотів, що стрибнув з вантажівки, у якій його кудись везли, і зачепився рогами за інтернет-кабель. Історія сталася в селі Кутіх. Козел вижив, його врятували – тож тварині довелося повертатися у сумну реальність і далі жити поруч з росіянами.

Гарне рішення

Ну, а до того, що з росії тікає багато хто, зокрема іноземні дипломати, болотяни давно вже звикли. Сьогодні от було знято прапор Ісландії з будівлі посольства у Москві. Також демонтували вивіски. А речі співробітники дипмісії вивезли ще у неділю. Про наміри призупинити роботу посольства Ісландії у Москві було заявлено ще 1 червня. Гарне рішення.

Не перемикайтеся, далі, НА ЖАЛЬ, буде (після Перемоги, сподіваємось,забудемо раз і назавжди про існування рф). А поки – до нових зустрічей.

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