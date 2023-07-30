Зустрічайте треш-вісті з боліт 30 липня, зібрані редакцією НСН за цей день для нашої постійної рубрики.

Треш-вісті з боліт 30 липня

Практично жодна треш-добірка вже не обходиться без новин про «бавовну» на болотах. І все частіше расіянці здригаються від вибухів. Ось і сьогодні на росії палало не раз. А найжирніша «бавовна» вразила самісіньке серце країни-агресорки. Безпілотниками вночі була атакована сама масКВА.

Російська влада заявила про декілька дронів, які були збиті або пригнічені. Але навіть у пригніченому стані диво пташкам-вдалося навести шороху, уразивши діловий центр «Москва-Сіті», де знаходяться три міністерства, у тому числі мінцифри.

МакКВИчки верещали від жаху, земля була усіяна битим склом і документами міністрів, рух вулицею перекрили і навіть зупиняли аеропорту. Всю цю шалену красу масово знімали на відео і викладали в мережу. Українці насолоджувалися, раділи і радили «братушкам» звикати.

Дивіться красівоє.

Це момент прильоту.

А це вже наслідки.

Також расіянці заявили, що Україна атакувала 25-ма безпілотниками Крим. З них 16 нібито були знищені, а 9 пригнічені. Але про які атаки може йти мова? То ж просто пташки летять на Батьківщину, яка вже зачекалася свободи і показує це усім своїм виглядом. Он і вчителька російської мови сьогодні спробувати підірвати у Криму військомат, кинувши в будівлю коктейль Молотова. На жаль, у неї не вийшло, але вона спробувала. Бо наші люди, бандерівці, – вони скрізь, навіть серед кримських вчительок російської мови, і нічого із цим не вдієш.

А ще повідомляють про вже традиційну «бавовну» в Брянській народній республіці. Цього разу українців звинуватили у тому, що вони атакували свиноферму.

Тим часом у Махачкалі були свої пекельні борошна. Тут чогось спалахнув дах житлової п’ятиповерхівки. Прильотів не було, тому – Х.З. Перегрівся просто, мабуть, на сонці та й загорівся.

А на Алтаї в «оздоровчому», так би мовити, таборі «Гірське Орля» чимось отруїли 67 дітей і двох дорослих. Оце оздоровилися – так оздоровилися! Постраждалих від неякісного російського їдла госпіталізували, а «Гірське Орля» поки що прикрили.

І на фоні всього оцього трешу Расія збирається проводити «альтернативну олімпіаду», щоб расійські спортсмени могли продовжити кар’єру, бо ж майже нікуди в світі їх вже не пускають, і на справжню Олімпіаду вони не поїдуть. На сурогат, який хочуть провести у 2024-му році витратять 8,3 мільярдів дерев’янних. Ну, а що?

Черговий парадокс. Поливаючи помиями колективний Захід з усіх прасок, Московія при цьому не побажала виходити з МВФ. Уряд не підтримав відповідний законопроєкт. Що ж… Умом расію нє панять.

Ще сьогодні на болотах проходив віськово-морський парад, на який бункерний дід потягнув своїх чорношкірих гостей (вони ще досі тусять там). Ось так, наприклад, збирався на парад президент Камеруна Поль Бийя зі своєю Першою Леді.

Потім всі разом каталися на човниках.

До речі, пропагандисти повідомляють, що багато хто в ПАР шкодує через те, що Владімір Путін не приїде на саміт Брікс в Йоханннесбурзі. Ой, знали б ви, ЯК українці шкодують про це!!!

Ну, і два ХІТИ наостанок.

Співак ротом Газманов, концерти якого у минулому році несподівано «скасували» спочатку у Куп’янську, а потім у Херсоні, зібрався захоплювати країни Балтики і «пробивати коридор». А насправді він, як і більшість його сородичів, пробиває чергове дно.

А прес-алкаше Захарова озвучила нову мету «СВО». Виявляється в Україні расіянці воюють за свободу Африки. Ось воно, значить, ЩО!

Не перемикайтеся, далі обов’язково буде. До нових зустрічей.

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