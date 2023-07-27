Треш-вісті з боліт 27 липня: жінка-термінатор на пляжі, Путін лох, русифікація Африки

Треш-вісті з боліт 27 липня йшли просто табунами. Чого тільки вартий один саміт Росія-Африка, де відбувалося дуже багато цікавого. Але не Африкою єдиною. Болотянам і вдома весело. Журналісти НСН зібрали трохи новин з фото і відео.

Треш-вісті з боліт 27 липня

На пляжі у Приморському краї жінка-термінатор видовищно поклала одразу двох опонентів. Бійка, а точніше, побиття, сталося на пляжі у бухті Шамора. Спочатку дві жінки брудно і голосно про щось лаялися, потім почали рукопашну. Перемогу за явною перевагою здобула спортсменка у чорних трусах — спочатку вона поклала суперницю, а потім і її чоловіка. Контрольним був кидок через плече і добивання ногами.

Черговий вертоліт впав на Московії. Цього разу Мі-8, і сталося це на Алтаї. Від гвинтокрилу залишилося лише «мокре місце». Четверо пасажирів полетіли до Кобзона, ще семеро травмовані.

А це – момент падіння.

Трешова ДТП сталася у центрі Москви. Тут під час зйомок у машина збила пенсіонера. Він отримав травму голови. Зйомки проходили на Підсосенському провулку. Сьогодні там знімали сцену з автомобілем, проте не вгледіли та збили 84-річного пенсіонера. Ну, які фільми, такі і зйомки.

Хлоп з Коломни навіщось проковтнув дверну ручку, зубну щітку та дві ложки окулярів. Лікарі витягли все це з нього, розрізавши живіт. Яка була мета цього ритуалу – історія мовчить.

Кожен розважається як може. Поки барани ковтають незрозуміло що і влаштовують бої без правил у місцях “культурного” відпочинку, їх господарі влаштовують зовнішньополітичне життя. Бо внутрішньополітичне вже влаштували.

Наприклад, Шойгу поїхав окучувати Кім Чен Іна. Мабуть, клянчив снаряди і ракети з дронами. Не знаємо, чи йому дали. Але на екскурсії зводили.

Тим часом Московію окучують представники чорного континенту. А щедрий цар боліт робить подарунки з барського плеча – безкоштовне зерно, якого багато накрали в Україні; знижки паливо, якого тепер хоч залийся, бо втрачено половину ринків. А ще – списання боргів. Все для народу… Тільки не свого, а Африки. Свій хай ковтає дверні ручки і заїдає ще чимось із сіллю.

А на додачу бункерний дід подарував президенту Зімбабве ось такий вертоліт МІ-38.

Бонусом до всієї цієї манни небесної африканцям впарюють російську мову. Хочуть, аби африканські діти вивчали її у школах, ще хочуть відкрити в Африці свої московські вузи. Планують створювати спільний інформаційний простір, для чого в країнах Африки мають запрацювати провідні пропагандистські раша-змі. Коротше, бідні африканці… Чи знають вони, чим закінчується для держав «руській язик»?

До речі, вже є перші кандидати на «путін ввєді». В Нигері місцеві шахтарі (ой, протестувальники) славлять росію і навіть вивісили триколор.

Ну, а що? Братські народи, можна сказати – нічого дивного.

Це підтвердив сьогодні і Патриарх Кирило, заявивши сьогодні, що у росії і Африки багато спільного – наприклад, традиційні цінності та консервативний погляд на людську природу.

А ще Гундяй раптом забув, як звуть патрона. Назвав його чогось «Владіміром Васільєвічєм». От це вже трохи дивно.

Те, що Путін лох знає весь світ (у тому числі і африканські країни).

А от він цілих 25 секунд робив вигляд, що не лох і все йде за планом. Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас Сісі не поспішав на зустріч із ним…

Взагалі сьогодні на болотах було весело, святково і кольорово. Подивіться самі.

Не перемикайтеся бо далі буде. До нових зустрічей!

Раніше ми писали: Треш-вісті з боліт 26 липня: Москва тоне, сірка горить, російських дипломатів вигнали з Молдови

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