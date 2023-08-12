Треш-вісті з боліт 12 серпня: міст в диму, спалахнула автівка людини Путіна, впав літак, місто пішло під воду

Треш-вісті з боліт 12 серпня викликали масу позитивних емоцій у українців. Адже все більше московити потерпають від «бавовни» – як наслідку війни, яку вони розв’язали в Україні. Все частіше прокидаються від вибухів і бачать все те, що з їх вини змушені вже півтора роки бачити ми. От і сьогодні було багато веселого на болотах, а також у захопленому окупантами Криму.

Треш-вісті з боліт 12 серпня

Міст в диму

Важко порахувати, скільки разів сьогодні московитам доводилося перекривати рух незаконно встановленим Керченським мостом. Пригоди тут почалися ще вночі. Окупаційна влада заявила про атаку 20 українських безпілотників, які, звісно ж, було збито або пригнічено. Але міст довелося закрити.

А вдень гаряче було вже на самому мосту. У мережі повно фото і відео, якими можна милуватися вічно. На них – переправа уся в диму, у небі – ракети, а на пляжах – ошелешені відпочивальники в трусах.

“Афігєть” – кричали гості

Росіяни заявили, що Україна атакувала Кримський міст трьома ракетами, і всі вони були збиті. А клуби диму біля мосту – то спеціальна завіса, влаштована хитрими спецслужбами. З якою метою – загадка. Але хай буде так. Здається, цього разу все для московитів і справді обійшлося лише переляком, і атака стала ще одним ляпасом по пихатій мармизі тих, хто вважав себе супердержавою з другою армією світу і малював якісь червоні лінії, які за фактом перетворилися на коричневі та дуже смердять.

До речі, ще не розсіявся дим над мостом, а у мережі вже було повно фото і відео із засвіченим російським ППО.

Наприклад ось таке.

Чи то корисні ідіоти їх викладали, чи таємні українські агенти (а їх, впевнені, у Криму багато) – невідомо. Але людей тягнули у відділки поліції прямо з пляжів і змушували публічно каятися.

Також окупаційна влада півострову грозиться посилити покарання за «хайп». А прес-алкаше Захарова, в свою чергу, погрожує Україні «розплатою за атаки». Ну-ну!

“Абичниє дєла”

Але не Кримським мостом єдиним. Безпілотники сьогодні літали і над Калугою і над Білгородською республікою. Це вже нормальне явище для боліт.

Святковий політ СУ-30

Феєрично привітати расіянців з днем військово-повітряних, який там відмічається сьогодні, вирішив винищувач Су-30, який взяв і впав у Калінінградській області. Пілоти прямо з борту вирушили на концерт до Кобзона. Українці із захватом дивилися «повітряне шоу».

А ви помітили, що треш-новини на московії дуже часто символічні? Ми помітили.

Момент падіння винищувача

Захоплююче видовище

Все, що залишилося від хижої ворожої пташки

Спалахнула автівка чиновника Путіна

І ще трохи вогню із самого серця пекла. У Москві посеред вулиці раптово спалахнула автівка путінського чиновника. Повідомляється, що чорна BMW, яка так красиво палала, закріплена за керівника справами бункерного. Що стало причиною пожежі – невідомо.

Привіт від мешканців Херсонщини

А от у Приморському краї кара Божа спустилася на землю до болотян у вигляді води. Тут прорвало дамбу і повністю затопило місто Усурійськ. (Це вам, росіянці, привіт від мешканців Херсонщини).

Не перемикайтеся – далі обов’язково буде. Це обіцяємо вам не тільки ми, але й вони.

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