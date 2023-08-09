Треш-новини з боліт 9 серпня: вибух під Москвою, загадкова гігантська пляма, горять лахи військових

Треш-новини з боліт 9 серпня дуже гарячі. Горіло, палало і вибухало на росії сьогодні просто скрізь і всюди. Для нашої постійної рубрики на НСН ми зібрали найбільш трешеві події, про які поспішаємо вам розповісти.

Треш-новини з боліт 9 серпня: подробиці з фото і відео

«Вибух піротехніки на заводі з виробництва біноклів»

Звісно ж, у центрі загальної уваги сьогодні потужна «бавовна» на Загорському заводі у Сергієв Посаді під Москвою. У мережі купа відео і фото з місця гарячих подій, а російська влада вже сама заплуталася і всіх заплутала у версіях щодо причин цієї чудової події.

Офіційно, на заводі, який виробляє біноклі та іншу оптику, просто вибухнула піротехника. Яка зберігалася на складі, який не належить заводу. О як! При цьому сам власник складу заперечує, що вибух стався у нього, а каже, що то десь поруч.

Очевидці повідомляють, що бачили безпілотник, але влада затято заперечує цю версію. Ще пишуть про вантажівку, під час розвантаження якої все і рвонуло.

Як би там не було, а завали досі розбирають. Відомо про півсотні постраждалих. У будівлях навколо рознесло вікна. Пошкоджено котельню, і тепер мешканці будуть сидіти без гарячої води. У Сергієв Посаді введено режим надзвичайного стану.

А незалежні фахівці з InformNapalm вже з’ясували, що на заводі в Сергієвому Посаді виробляли протиракетний захист для гелікоптерів Ка-52.

«Загорський оптико-механічний завод виготовляє комплекси виявлення лазерного випромінювання для гелікоптерів Ка-52. Ці комплекси допомагають визначити наведення на вертоліт засобів ураження, у тому числі ракет ПТРК із лазерним наведенням», — йдеться у матеріалі

У російських паблікаах пишуть, що в одному із цехів заводу могли виготовляти комплектуючі для безпілотників «Ланцет».

Це відео моменту вибуху. І їх можна дивитися вічно.

А так виглядає епіцентр вибуху на ЗОМЗ у Сергієвому Посаді, де «просто вибухнуло пару петард»

А це відео зі школи, розташованої поряд із заводом, на якому стався вибух. Так тепер виглядає кабінет матюкливої вчительки Ольги Анатоліївни.

Загадкове у Курчатові

Загадкове сталося сьогодні у Курчатові Курської області (місті при Курській АЕС). Тут спочатку спалахнув дах одної багатоповерхівки.

А через декілька годин – дах сусідньої п’ятиповерхівки.

Що це було? Ми не знаємо. Але у болотян може бути все, що завгодно.

Вибух у Махачкалі

Газ вибухнув у багатоповерхівці в Махачкалі, розлетілося на друзки близько 20 квартир.

Військова частина

А у Ставропольському краї вже під вечір спалахнула військова частина. Повідомляється, що горять лахи «асвабадітєлєй» – тобто речовий склад на площі близько 300 квадратних метрів. Чи насправді горить саме одяг, ми не знаємо. Бо росіяни можуть брехати. Але те, що горить – у будь-якому разу добре.

Якутія в диму

В Якутії теж палає. Тут буяють природні пожежі. Через це Якутськ заволокло димом.

Сочі без води

А от у Сочі проблеми назрівають проблеми з водою. І усе через підступний (мабуть, завербований бандерівцями) зсув, який пошкодив водовод в Адлерському районі. Сочинський водоканал повідомляє, що ситуація ‘передкритична’ – під загрозою водопостачання територій Адлерського та Хостинського районів, а також частини центру міста.

Брудна гігантська пляма невідомого походження

Забруднення невідомого походження встановлено на площі понад 10 тис. кв. м в акваторії Волго-Донського каналу. Можливо, то пливе пляма нафтопродуктів. Болотяни ще розбираються. Але вже кажуть, що «небезпеки немає». Вони так кажуть завжди.

Росіянці фінансували «Азов»

Оце просто супер новина! Українські хакери зламали сайти російських волонтерів, де збиралися пожертви на їхнє «СВО», тож УСІ кошти, які оккупанти збирали протягом 6-ох місяців, йшли на рахунки «Азова». Також повідомляється, що деякі фонди на росії виявилися заздалегідь створеними для потреб української армії і лише маскувалися під виглядом зборів для «есвео». Цікаво, і багато там таких?

Розваги по-болотянськи

Природних і технологічних катаклізмів болотянам мало, їм навіть серед цього трешу нудно, тому вони ще й екстремально «розважаються».

От наприклад, співробітникам поліції з Кіровської області набридло охороняти військкомат, і вони пішли пити в бар. Там вони побили відвідувача, а потім повернулися на пост. Як стало відомо, на бухарика в барі вони легаві напали, бо їм здалося, що він знімає їх на телефон. І вони не змогли стерпіти такого нахабства.

А лікар із Підмосков’я, який попався на виготовленні фальшивих сертифікатів про вакцинацію, записався до ПВК «Вагнер» і поїхав на СВО до суду. Тепер її не можуть знайти. Сподіваємось, ніколи вже й не знайдуть, бо окупанта вже десь доїдають хробаки.

А у Самарській області гарно порозважалося екс-подружжя. Чоловік влаштував незвичайний сюрприз на день народження колишньої дружини – він побив її прямо на вулиці і засунув до багажника чужої автівки, яка стояла поруч. Ні, ну а що? Чому б і ні? Тепер побита лежить у лікарні зі струсом, забоями голови та синцями. Вона написала на колишнього благовірного заяву, але їй дали зрозуміти, що сильно його не покарають, бо… Це ж «рассія».

У Москві хлоп кмітливо пожартував над товаришем. Він покликав його на стрілку для підстрахування, а сам із неї втік. Товариша побили і вистрілили йому у скроню. Ех, весело живеться на болотах!

Тим часом, російський фубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців він втратив щодо долара 57%, євро – 73%. Сьогодні долар пробив позначку 98 рублів, а євро – понад 107 рублів. Так тримати!

А у Казахстані призупинили роботу російського Яндексу. Дякуємо, казахи!

Не перемикайтеся, бо далі буде. Залишайтеся з нами.

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