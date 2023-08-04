Треш-вісті з боліт 4 серпня: нічні пригоди у Новоросійську, чиновниця крутилась на стільці, виселили дітей

Де і що сьогодні палало та вибухало на московії? Чим іще світ нормальних людей расіянці? Треш-вісті з боліт 4 серпня – зустрічайте нову добірку на НСН у нашій постійній рубриці.

Треш-вісті з боліт 4 серпня

Пригоди «Оленегорського горняка» в Новоросійську

Від самого ранку у українців з’явився жирний привід для “суму”. Росіяни знову заявили про атаку морських дронів на їхні кораблі у Чорному морі – і не де-небудь цього, а поблизу Новоросійська. Звісно, вони сказали, що все позбивали і «пригнітили». Згодом, коли з’явилися фото і відео в мережі, додали, що все ж таки є пошкодження одного із суден, але вони НЕ ЗНАЧНІ. Може, і не збрехали, як завжди. Але великий десантний корабель «Оленегорський горняк» ледве дошкутильгав ( іто не сам, а його тягнули) до порту.

Ні дня без пожеж

Сьогодні на росії знову була велика велика пожежа – цього разу біля автоцентру Lada Яхрома у Московській області. Попередньо, горіли два склади з пластиком та гумою.

Бах!

А от в Красноярському краї у місті Канськ вибухнув газ у п’ятиповерхівці.

Крутилася на стільці, попиваючи найкращий раф

Тим часом трешеве відео записала для вдячних платників податків записала і виклала у мережу посадовиця на ім’я Катерина Смирнова. Вона працює заступницею начальника відділу підготовки, супроводу та контролю проектно-кошторисної документації в Управлінні капітального будівництва міста Пить-Яха.

«Це я рахую ремонт ваших доріг, світлофорів, газопроводів та інших об’єктів, попиваючи найкращий раф» – прокоментувала вона.

Ролик прямо з кабінету, де вона млосно паморочиться на стільці у червоній спідниці і дійсно щось попиває.

Відео швидко розлетілося чатами. Тепер з чиновницею проведуть бесіду.

Нічого дивного взагалі – звичайні справи

А в Омську зек узяв в заручниці та зґвалтував медсестру в медсанчастині лікувально-виправної колонії №2. Треба його випустити, відправити на війну, а потім дати медаль.

Російських дітей випхали на вулицю

Близько 90 російський дітей виселили з табору у Туреччині, бо російський туроператор не сплатив для них готель. Дітям довелося ночувати просто неба. Відомо, що за путівки до табору батьки заплатили по 70 тисяч дерев’яних. Тепер батьки хочуть подати на туроператора позов до найчеснішого у світі російського суду.

Рубль летить в трам-тарари

До речі, дерев’яний все більше знецінюється. За долар сьогодні давали вже аж 96 рублів. Але то нічого – росіянцям чим гірше, тим краще, вони не сумують.

І трохи про політику

Опозиціонеру Навальному присудили 19 років колонії «особливого режиму». Це коли сидиш в одиночній камері або в камері на 2-4 особи (розмовляти з сокамерниками при цьому заборонено), гуляєш по внутрішньому дворику виключно у зігнутому положенні з наручниками за спиною і у супроводі конвою. Та багато інших приємних моментів.

Але українці пам’ятають про «Крим – не бутерброд», тому співчуття немає.

Ще більше м’яса на фронт. Путін підписав закон, який встановлює вік призову на строкову службу від 18 до 30 років (раніше було до 27).

Позашлюбний син Жириновського – дехто Олег Едельштейн подав до суду позов про визнання батьківства. Не через любов до спочилого нарешті папіньки, а через бажання отримати спадок.

Схожий?

Не перемикайтеся, далі буде – до нових зустрічей

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