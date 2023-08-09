Під Москвою вибухнув завод, який виробляє техніку для армії рф: відео моменту і все, що відомо

Чергова «жирна» бавовна у Росії. Під Москвою вибухнув завод, де виробляють (чи вже краще сказати «виробляли»?) тепловізори, біноклі, приціли та іншу техніку для армії загарбників. У мережі публікують фото і відео потужного вибуху, передає НСН.

Надзвичайна подія сталася 9 серпня на Загірському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області. Офіційно влада повідомляє, що вибух стався через порушення технологічного процесу – нібито вибухнула піротехніка підприємства, яке не має стосунку до заводу, але знаходиться на його території.

Очевидці говорять про безпілотник. Але цю версію росіяни на офіційному рівні відкинули одразу.

В результаті вибуху повністю зруйновані цехи площею 1,6 тисячі м², пошкодження того чи іншого ступеня мають практично всі будівлі на заводі. Вже відомо про 40 постраждалих осіб. А у будинках навколо повибивало шибки.

Загорський оптико-механічний завод, судячи з інформації на його сайті, займається розробкою та виробництвом широкого спектру приладів. У переліку продукції офтальмологічне обладнання, біноклі, лор-обладнання та дефібрилятори. А під час війни підприємство займається й дещо іншими замовленнями – виробляє для армії тепловізори, приціли тощо.

Повідомляють, що вибух стався на складі піротехніки ‘Піро-Рос’, що є основним розробником і постачальником салютних установок для МО РФ. Це пояснює потужність вибуху – порох у салютах вибухає всяко потужніше, ніж біноклі та ‘нічники’. Однак, що робили виробники салютів до 9 травня на стратегічному підприємстві, що постачає до ЗС РФ приціли та тепловізори, у тому числі танкові, та низку інших оптичних приладів – не зовсім зрозуміло, – іронізує один із опозиційних російських Телеграм-каналів

Про компанію «Піро-Рос», на складі якої, що розміщувався в орендованому в орендованому приміщенні на території заводу, відомо, що вона вже понад 20 років організує та проводить феєрверки на масових святах у різних містах Росії. Клієнтом фірми виступало і Міноборони, яке замовляло організацію феєрверків на День перемоги.

Тим часом, директор компанії ‘Піро-Росс’ стверджує, що вибух стався не на складі піротехнічних виробів, а на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби. При цьому там нібито не було жодних горючих матеріалів.

Під Москвою вибухнув завод: фото, відео

Відео моменту вибуху на Загірському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді

Відео наслідків

Під Москвою вибухнув завод, який виробляє техніку для армії рф: фото

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