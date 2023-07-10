В Україні почали будувати завод з виробництва БПЛА Bayraktar – перші подробиці

В Україні вже почали будувати завод з виробництва БПЛА Bayraktar, які наразі виробляє турецька компанія Baykar.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

В Україні почали будувати завод з виробництва БПЛА Bayraktar

Попередньо відкриття заводу з виробництва турецьких безпілотників заплановано на 2025 рік.

“Вже почалися будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах”, стверджує Камишін.

Міністр уточнив, що йдеться про будівництво заводу безпосередньо на території України.

“Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод Bayraktar, про який ще декілька років тому домовлялися. Потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись, ми перейшли до реальних кроків”, сказав міністр.

Камишін додав, що також можуть вироблятися й інші речі, про які поки не можна говорити.

Нагадуємо, у червні стало відомо, що турецька компанія Baykar, яка випускає ударні безпілотники Bayraktar, отримала ліцензійні дозволи від Туреччини на виробництво безпілотників TB2 та Akinci в Україні.

Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів.

Крім того, в червні Україна виготовила мінометних та артилерійських снарядів більше, ніж за весь минулий рік.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що розпочали з виробництва снарядів для артилерії та мінометів, оскільки вони відіграють ключову роль у війні, яку він називає “другою світовою війною з безпілотниками”.

Ще новини України: Що означатимуть гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю для України – пояснили у США