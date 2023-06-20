В Україні планується виробництво західної зброї – що відомо

Україна веде переговори про виробництво західної зброї. Контракти можуть бути підписані у найближчі місяці

Про це повідомляє НСН з посиланням на інтерв’ю заступника міністра стратегічних галузей промисловості України Сергія Боєва агентству Reuters.

Боєв заявив, що Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виробництва ними зброї в самій Україні.

“Ми ведемо з ними дуже детальні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас буде підписано контрактні угоди”, – сказав Боєв на Паризькому авіасалоні

Заохочуючи іноземні оборонні фірми виробляти зброю в Україні, Київ міг би більш ефективно задовольняти власні потреби, а також розвивати свою оборонну промисловість, щоб орієнтуватися на глобальних клієнтів у той час, коли він прагне створити робочі місця для українців.

В Україні планується виробництво західної зброї

“Для стримування агресії у майбутньому буде потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські збройні сили. Ось чому ми вважаємо, що міжнародні партнери повинні приходити в Україну, налагоджувати виробництво та робити Україну частиною системи безпеки вільного світу”, – сказав Боєв.

Дрони

Турецька оборонна компанія Baykar заявила наприкінці минулого року, що планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки. Baykar оголосила про плани будівництва заводу незадовго до вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Дрони широко використовувалися як Києвом, так і Москвою, під час війни. Київ заявляє, що розширює свою програму безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для атаки ворожих цілей на дедалі більшій відстані.

Туреччина, Норвегія та США входять до країн, які постачають Україні безпілотники, але в міру посилення війни їх потрібно більше.

Переговори про виробництво дронів можуть зайняти більше часу, але Боєв сказав, що виробництво в Україні може стати ефективним способом отримати вигоду з існуючого досвіду країни в галузі безпілотників та створити робочі місця у західній та центральній Україні.

Високопоставлене анонімне джерело в європейській оборонній промисловості сказало, що європейські правила та стандарти, що стосуються випробувань безпілотників, можуть ускладнити отримання компаніями згоди на виробництво та випробування безпілотників в Україні.

Але Боєв сподівається, що країна зможе залучити іноземних виробників дронів і сказав, що уряд України може запропонувати суттєву підтримку.

“Ми думаємо, що справа просто в тому, щоби щось зробити”, – сказав він

На паризькому авіасалоні у понеділок Боєв розмовляв, зокрема, з виробниками дронів, від великих міжнародних оборонних фірм до дрібних постачальників. Він відмовився повідомити, з якими компаніями зустрічався.

“Ми обговорюємо різні рівні співробітництва. І деякі компанії кажуть, що готові прийти та інвестувати та виробляти безпілотники”, – сказав він

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