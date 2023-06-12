Росія збільшила виробництво нових ракет – що на це вказує (відео)

Росія збільшила виробництво нових ракет – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав ознаку цього, передає НСН.

Збільшення інтенсивності російських ракетних ударів по Україні свідчить, що держава-агресор зуміла не тільки налагодити, але й наростити виробництво нових ракет.

Таку думку висловив Світан в коментарі “24 каналу”.

“Росіяни знайшли спосіб наростити виробництво ракет. Щонайменше удвічі. Мова йде про ракети Х-101, “Калібри”, Х-555”, сказав він.

За словами експерта, більшість російських ракет виготовляються у місті Дубна на півночі Московської області, за 120 кілометрів від столиці держави-агресорки.

Світан припустив, що до Дубненського машинобудівного заводу можуть дотягнутися українські безпілотники, принаймні, у цьому напрямку були помічені польоти кількох дронів.

Але держава-агресорка атакує Україну не тільки новими ракетами.

“Паралельно вони утилізовують та перевантажують нашу систему ППО старими запасами радянських ракет”, зазначив військовий експерт.

Він додав, що йдеться про ракети Х-55 та ракети для систем ППО С-300, які доволі неточні, але можуть виснажити українську систему ППО, оскільки для їх збиття доводиться використовувати дорогі боєприпаси.

Росія збільшила виробництво нових ракет. Експерт розповів подробиці. Відео

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Росія все ще має можливість атакувати міста України масованими ракетними ударами і має запаси зброї через те, що антиросійські санкції погано працюють.

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