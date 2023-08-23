У Росії розбився літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795. Сталося це увечері 23 серпня у Тверській області. Літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербургу, передає НСН, посилаючись на низку джерел. Матеріал доповнюється.

Літак належав Євгену Пригожину. Загинули 10 осіб. У Росавіації і МНС росії повідомляють, що терорист Пригожин числився серед пасажирів.

На борту літака Пригожина, що впав, міг бути також і його заступник – Дмитро Уткін, – про таке повідомляють росЗМІ.

За свідченнями очевидців, літак міг бути збитий силами ППО.

Літак Пригожина не знижувався перед падінням. За даними сервісу «Флайтрадар», борт пропав з радарів під час набору висоти.

Також повідомляють, що другий літак Євгена Пригожина станом на зараз розвертається над Москвою та прямує до аеропорту.

У мережі вже реагують на подію.

Деякі джерела писали, що смерть Пригожина не підтверджена – його доля невідома

ЗМІ повідомляли, що інформацію про його смерть, а також смерть командира ‘Групи Вагнера’ Уткіна неможливо на даний момент перевірити.

Євген Пригожин міг перебувати в іншому літаку. Раніше для конспірації терорист регулярно всіх заплутував. Як повідомляється, Пригожин нібито реєструвався на один борт, а в цей час сідав на інший літак.

Станом на зараз, другий літак уже сів у Москві. Про склад пасажирів на його борту не повідомлялося. А от державний телеканал «Росія 24» повідомив, що Євген Пригожин загинув.

У Росії розбився літак, у списках пасажирів якого був Пригожин: відео

Реакція українців на можливу загибель Пригожина

Українці теж не забарилися з реакцією на можливу загибель Пригожина. Ось таких мемів вже повно у мережі.

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