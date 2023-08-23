У Чорному морі Сили оборони завдали удару по російському літаку – ГУР (відео)

У Чорному морі поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає НСН.

Літак окупантів атакував судна Сил безпеки та оборони України. У відповідь українські військові випустили ракету по літаку.

Як зазначає ГУР, випущена з бойового катера ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Раніше ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було, зазначили в ГУР.

У Чорному морі відбулось зіткнення українських військових катерів і російського літака. Відео

Раніше ми писали, що у росії заявили про знищення українського катера біля Зміїного. ВМС ЗСУ спростували інформацію.

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