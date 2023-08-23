Російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром у Полтаві – Бутусов

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Пропагандисти кажуть про навігаційні помилки, але це – брехня.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає НСН.

“Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту – навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня”, йдеться в повідомленні.

Аеродром Полтави, куди перелетів Мі-8, знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту, зазначив журналіст.

За словами Бутусова, гелікоптер летить на низькій висоті, малій швидкості, тому екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири.

“Помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Очевидно, має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації. Чекаємо деталей від українських офіційних джерел, але ця тема обіцяє бути в усіх світових медіа”, підсумував журналіст.

Доповнено 15.05:

Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемаратону.

“Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трошки треба почекати, ведеться робота і з екіпажем у тому числі. Все гаразд, новини будуть”, сказав він.

Російський пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber пише, що Мі-8 зник кілька тижнів тому. Мовляв, екіпаж “з якихось причин” втратив орієнтування і, побачивши з повітря аеродром, здійснив на ньому посадку. Це нібито виявився аеродром Полтави.

А от джерела Української правди в спецслужбах стверджують, що Мі-8 приземлився у Харківській області. Це, за даними видання, була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців: українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт перевозив деталі до винищувачів. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знади, куди насправді летить гелікоптер.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мав доставити росіянам.

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