У Криму сьогодні сталося те, що матиме серйозний вплив на подальші події на окупованому півострові

У Криму сьогодні сталася потужна «бавовна», яка матиме серйозний вплив на подальші події на окупованому росією українському півострові. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передає НСН.

Вранці в окупованому Криму лунали вибухи. ГУР повідомляє, що внаслідок «бавовни» знищено російський комплекс С-400

23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму, – йдетьяся у повідомленні розвідки

«Бавовна» у Криму сьогодні (відео)

Про вибухи у середу 23 серпня повідомляли місцеві Телеграм-канали. Вони публікували фото з села Оленівка на заході півострова.

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