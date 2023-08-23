У росії заявили про знищення українського катера біля Зміїного. ВМС ЗСУ спростували інформацію

У Військово-морських силах ЗСУ спростували заяву міністерства оборони рф про знищення українського катера біля Зміїного 22 серпня.

Про це повідомляє американський канал CNN, посилаючись на коментар представника ВМС у телефонній розмові, передає НСН.

Росіяни заявили, що 22 серпня близько 11:00 літак повітряно-космічних сил російської федерації нібито знищив швидкохідний катер Willard Sea Force з українською десантною групою на схід від острова Зміїний.

Представник військово-морських сил Збройних сил України спростував слова загарбників.

“У ВМС України такого інциденту не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати”, сказав він у телефонній розмові CNN.

Таким чином він розвінчав фейк російського мо про те, що літак повітряних сил рф нібито “знищив” швидкохідний катер Willard Sea Force американського виробництва із десантною групою Сил оборони на схід від Зміїного.

Що відомо про острів Зміїний

Острів Зміїний на заході Чорного моря було звільнено влітку 2022 року. 30 червня після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспішно евакуювали рештки гарнізону і залишили українську землі.

У міністерстві оборони рф тоді втечу своїх військових з острова назвали “жестом доброї волі”. 4 липня операцію зі звільнення Зміїного було офіційно завершено, а 7 липня 2022 року там встановили прапор України.

У липні 2023 року російські окупанти тричі скинули авіабомби на острів Зміїний. Це сталося після виходу рф із зернової угоди.

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