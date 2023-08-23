Окупанти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками – є влучання

Вночі 23 серпня російські окупаційні війська атакували Одещину ударними безпілотниками.

Ціллю ворога було знищити цивільну інфраструктуру регіону.

Як передає НСН, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони знищили над регіоном девʼять дронів типу Shahed-136/131. Водночас є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах.

Там спалахнула пожежа загальною площею 700 метрів квадратних. Станом на шосту ранку пожежники локалізували вогонь. Серед пошкоджень є і зерносховища.

На місці працюють усі необхідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян. Серед цивільних постраждалих немає.

Сили оборони півдня України повідомили, що ударні безпілотники вдарили вдарили по Одещині зі східного узбережжя Азовського моря.

Окупанти вночі атакували Одещину. Фото наслідків

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