Стрільбу та вибухи поблизу ЗАЕС чули експерти МАГАТЕ – що відомо

Група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксувала стрільбу і вибухи поблизу ЗАЕС.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ від 22 серпня, передає НСН.

Представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, у період із 14 до 21 серпня зафіксувала кілька вибухів і звуки стрільби.

“Підкреслюючи потенційні ризики для станції, розташованої на передовій лінії фронту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до майданчика, іноді далі”, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 14 серпня вікна кімнати представників МАГАТЕ затряслися від сильного вибуху, а через два дні було чутно постріли. Ще один вибух поблизу майданчика стався 17 серпня, п’ять детонацій було чутно на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня і ще п’ять – 21 серпня.

“Крім того, МАГАТЕ відомо про вибух вранці 18 серпня в сусідньому місті Енергодар, де проживає велика частина персоналу ЗАЕС. Кілька людей постраждали. Про будь-які травми персоналу станції експерти МАГАТЕ не чули, пошкоджень на майданчику ЗАЕС не зафіксовано”, додали в агентстві.

У МАГАТЕ наголошують на необхідності дотримання основних принципів захисту ЗАЕС, “щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище”.

Крім того, у рамках моніторингових заходів на атомній станції експерти МАГАТЕ найближчими днями сподіваються отримати доступ на дахи 1, 2, 5 і 6 реакторів.

Раніше в серпні команда не помітила жодних мін чи вибухівки на дахах чи турбінних залах блоків № 3 і 4.

Також експерти Міжнародного агентства повідомляють, що після руйнування Каховської греблі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС розпочали відкачувати воду з нової свердловини із ґрунтовими водами.

Також в агентстві зазначили, що викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище внаслідок витоку води на парогенераторі 4 блоку ЗАЕС, через що його було переведено із режиму гарячої зупинки на режим холодної, не було.

Нагадуємо, переведення 4-го блоку в режим “холодного зупину”, спричинене витоком води на одному з парогенераторів, розпочалося у четвер, 10 серпня.

Це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, водночас МАГАТЕ називає це вимушеним кроком та обіцяє простежити за діями росіян.

Ще новини України: У росії заявили про знищення українського катера біля Зміїного. ВМС ЗСУ спростували інформацію