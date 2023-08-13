Інцидент з витоком води на ЗАЕС став наслідком дій окупантів. МАГАТЕ розкритикували за бездіяльність

У Держатомрегулюванні заявили, що хотіли б, щоб МАГАТЕ надавало більш критичну позицію проти російських протиправних дій на території ЗАЕС, які шкодять безпеці.

Як інформує НСН із посиланням на РБК-Україна, про це під час телемарафону заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Як відзначив Коріков, країна-терорист відкрито перетворила станцію на військову базу й свідомо порушує вимоги українського регулятора.

“Це все відбувається на очах МАГАТЕ, яке постійно перебуває на станції. Ми б хотіли, щоб була оцінка МАГАТЕ цих протиправних дій, які шкодять безпеці, і бажали б більш критичної позиції МАГАТЕ щонайменше”, додав Коріков.

Голова Держатомрегулювання нагадав про те, як нещодавно на станції була порушена система безпеки на енергоблоці №4.

“На атомній електростанції побудований комплекс заходів для того, щоб крім виробництва пари, фактично забезпечити захист населення від неприпустимого впливу радіації. На шляху розповсюдження радіації вибудовуються бар’єри”, сказав він.

За його словами, атомна електростанція, так само як і теплова електростанція, виробляє пару. Для цього використовується ядерна установка, яка працює за рахунок радіації.

“Так от, що відбулося з точки зору безпеки на енергоблоці №4: порушена цілісність одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Тобто перший контур – вода, яка омиває ядерне паливо – з’явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенератори. Фактично, завдяки безвідповідальним і непередбачуваним діям окупантів, відбулося порушення цілісності бар’єра”, пояснив Коріков.

Внаслідок розгерметизації енергоблок довелось зупиняти, зокрема окупанти перевели енергоблок №6 у стан “гарячий зупин”.

Останній, зі свого боку, не виробляє електроенергію, а бере її з енергосистеми України. Під час роботи насосів виробляється пара, яка потім використовується для власних потреб ЗАЕС.

Нагадаємо, 11 серпня на Запорізькій АНС стався інцидент з витоком води на 4-му енергоблоці. В НАЕК “Енергоатом” прокоментували, що це стало наслідком примусового виведення енергоблока у “гарячий стан”.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

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