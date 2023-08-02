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ЗАЕС не працює, але все одно несе загрозу – міністр про ситуацію на станції

Журналіст
ЗАЕС не працює, але все одно несе загрозу – міністр про ситуацію на станції
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Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що хоча ЗАЕС не працює, вона все одно несе загрозу. Яка ситуація на станції

На станції досі зберігається ядерне паливо на складах та в активній зоні, зазначив Галущенко.

Те, що зараз Запорізька АЕС не працює, не означає, що небезпека відсутня: в активній зоні та у сховищах все ще є ядерний матеріал.

Як повідомляє Міненерго, про це в інтерв’ю розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає НСН.

“Те, що зараз ЗАЕС не працює, не означає, що відсутня небезпека. В активній зоні досі зберігається атомний матеріал. Там ще є сховища відпрацьованого ядерного палива. Будь-який атомний об’єкт – це набір ризиків”, – розповів він.

ЗАЕС не працює, але все одно несе загрозу

ЗАЕС не працює, але все одно несе загрозу

Крім того, Галущенко зазначив, що Україні відомі усі прізвища зрадників та працівників “Росатома” на ЗАЕС. Їх активно передають у МАГАТЕ.

“Знаємо прізвища усіх зрадників. Знаємо прізвища всіх представників “Росатому”, які там перебувають. Якщо вони думають, що ми не знаємо їх прізвища, то вони помиляються”, – зазначив міністр енергетики.

Більше того, відомі усі прізвища російських атомників, які змінюються по ротації на ЗАЕС. Він підкреслив, що “прощення” для працівників “Росатома” не буде. Як тільки вони попадають у ротацію, то вже зазначаються у санкційному списку лише за фактом свого перебування там.

“Людина пройшла величезний шлях, вчилася, навчалася і досягла якогось “стопу” і за одну ротацію це все перекреслюється”, – додав Галущенко.

Запорізька АЕС  – ситуація на станції

Як відомо, експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика ЗАЕС. Міни знаходилися в забороненій зоні, куди обслуговуючий персонал станції не має доступу, вони були спрямовані в іншу сторону від майданчика.

24 липня російські окупанти перевели реакторний блок № 4 Запорізької атомної електростанції у режим “гарячий зупин”,  хоча він наразі може працювати безпечно лише у режимі “холодний зупин”.

29 липня стало відомо, що російські окупанти перевели 5-й енергоблок Запорізької АЕС на режим холодної зупинки,  а блок № 4 – на режим гарячої зупинки.

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