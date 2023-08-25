Буде наземна операція: Буданов розповів, як звільнятимуть Крим

Коли Сили оборони звільнятимуть Крим від російських окупантів, знадобиться проведення наземної операції.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає НСН.

“Важливість цієї спецоперації, насамперед, у тому, щоб люди повірили ― люди навіть не на території материкової України, а в Криму ― щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їхнє теж не за горами”, сказав начальник ГУР МО України.

За його словами, про громадян України в Криму ніхто не забув.

“Ніхто не збирається їх просто так там залишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться ― буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому”, наголосив генерал-майор Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання щодо можливості звільнення Криму дипломатичним шляхом, представник військової розвідки зауважив, що “будь-яка дипломатія безсила без того, що ти маєш реальну силу”.

Водночас, за словами Буданова, українські сили “випали з графіка”, оскільки події розвиваються повільніше, ніж передбачалося за всіма розрахунками. Розвідник пояснив, що прогнози розвідки базуються, зокрема, на “фактах, цифрах, ході подій, прогнозах за показниками економіки, військових”, але є реальність на полі бою, яка виявилася “менш інтенсивною”, ніж сподівались у розвідці.

“Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема із чим порівнювати, згадуючи 2022 рік, я вже не говорю про період із 2014 до 2022 року. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо”, наголосив Буданов.

Операція в Криму

Під ранок 24 серпня в тимчасово окупованому Криму відбувся бій українських військових із силами окупантів за участю плавзасобів та авіації. Українські військові здійснили висадку на Тарханкутському півострові, у районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Розвідники пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян, повідомили представники розвідки “Бабелю”.

“Усі цілі та завдання виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій”, резюмувала розвідка.

Українські розвідники зазначили, що в Криму знову замайорів державний прапор.

Раніше ми писали, що в ніч проти 25 серпня у Криму лунали вибухи. Міноборони рф заявило, що півострів атакували 42 безпілотники.

Крім того, телеграм-канали повідомляють про “приліт” у селі Перевальне Сімферопольського району. Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Місцеві повідомляють, що внаслідок “прильоту” померло троє окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Ще новини України: Операція «Синиця» – опубліковано фото російського гелікоптера Мі-8, який здався у полон