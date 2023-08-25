У мережі з’явилися фото російського гелікоптера Мі-8, який приземлився на один з аеродромів України, а його пілот здався в полон.

Про це повідомив журналіст та військовий Артем Шевченко, передає НСН.

На світлині можна побачити одного з офіцерів української розвідки, який розробив і реалізував піврічну операцію з Мі-8.

Як розповів журналіст, гелікоптер був зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю рф.

«Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості», наголосив Шевченко.

Журналіст каже, що операція Головного управління розвідки Міноборони під кодовою назвою «Синиця» була подібною до операції «Діамант», яку в 1966 році провів ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той найсучасніший радянський Міг-21.

Історія російського пілота з’явиться в документальному фільмі, над яким працює Шевченко. Стрічку «Збиті льотчики росії» циклу «Воєнна розвідка України» презентують у телемаратоні 3 вересня, а вже 7 вересня стрічка зʼявиться на YouTube-каналі української розвідки.

Нагадуємо, російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем приземлився на один з аеродромів України. Там пілот здався в полон українським військовим. Детальніше про це читайте ТУТ.

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