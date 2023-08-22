Останніми днями відбулося кілька атак на військові аеродроми РФ. Зокрема йдеться про аеродроми у Новгородській та Калузькій областях.

Через атаку на аеродром Сольці у Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник Ту-22М3 міг бути знищений, інші – переміщені.

Відповідні супутникові знімки сервісу Planet labs оприлюднені у мережі, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Перший знімок був зроблений 16 серпня – ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Додамо, що раніше моніторингові канали повідомляли, що після атаки на аеродром Сольці дев’ять Ту-22М3 перемістили на аеродроми Белая та Оленья задля безпеки бортів.

Як повідомляє NV із посиланням на джерело в українській військовій розвідці, координовані ГУР Міноборони України групи диверсантів за останні кілька днів знищили п’ять російських літаків. Серед них – стратегічні бомбардувальники, які атакували ракетами Україну.

За даними джерел видання, вранці 19 серпня агенти, які співпрацюють із ГУР, влаштували атаку безпілотниками по російському військовому аеродрому у Сольцях Новгородської області. Вдалося знищити бомбардувальник Ту-22 М3, а також пошкодити ще два літаки.

Окрім того, диверсанти ГУР вранці 21 серпня атакували дронами аеродром Шайковка в Калузькій області РФ. На летовищі були пошкоджені ще два російські бомбардувальники.

“Ці операції з дронами координуються ГУР та нанесли чутливі втрати ворогу у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків (Ту-22 М3 – ред.) у країні-агресорі вже не виробляють”, зауважило джерело в українській розвідці.

Раніше ми писали: На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак – ГУР