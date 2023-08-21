На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак – ГУР

Українська розвідка заявляє, що на російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, проте влада РФ це приховує.

Це підтвердив у коментарі LIGA.net представник ГУР Андрій Юсов, передає НСН.

“Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень”, сказав він.

Юсов заявив, що атаку дрона здійснили люди з центральної Росії, які виконували завдання в координації з ГУР.

“Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора”, стверджує Юсов.

Раніше російський телеграм-канал Baza повідомив, що на територію військової частини у Калузькій області залетів невідомий безпілотник, який вибухнув над злітно-посадковою смугою.

Телеграм-канал Mash заявив, що це був український цивільний дрон, дооснащений посиленою батареєю. У повідомленні стверджується, що безпілотник було збито, а на місці падіння дрона утворилася воронка і спалахнула пожежа, яку загасили без залучення МНС.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил, аеродром “Шайковка” використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні.

Зокрема, саме з “Шайковки” 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

Також Юсов повідомив, що унаслідок атаки безпілотника на аеродром у Новгородській області Росії 19 серпня було знищено один бомбардувальник Ту-22М3 і пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

Юсов зазначив, що інцидент на аеродромі в Новгородській області відбувся в момент підготовки до бойового вильоту. Про це свідчить наявність трапу для екіпажу біля літака, а також яскравий вибух, що означає заправку баків бомбардувальника.

Представник ГУР зазначив, що «полювання» на російську стратегічну авіацію є складним перманентним процесом, який відбувається впродовж усього часу повномасштабної війни:

“Зрозуміло, що це комплексна робота. Ми не коментуємо хто це зробив, але констатуємо, що це складний процес в умовах повномасштабного вторгнення”.

Фото з соцмереж військового аеродрому “Сольці” Новгородської області після удару безпілотника 19 серпня.

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