«Здригнулося все, ніби почався землетрус»: російська бомба знищила цілу вулицю в селі на Харківщині

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передають Новини України – НСН

Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони, – написав Болвінов

Він каже, що в цьому прикордонному селі в Куп’янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удар, – розповів поліцейський

Він додав, що попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції.

Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі, – написав Болвінов

Російська бомба знищила цілу вулицю в селі на Харківщині: фото

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