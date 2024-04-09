Росія «впустила» бомбу на окуповане Єнакієве, бомбила Бєлгород, а під Саратовом впала ракета Х-101

Росія «впустила» бомбу на окуповане Єнакієве, багато разів за останній час бомбила Бєлгородщину, а під Саратовом впала «провідна» ракета Х-101. Ворожа армія затято допомагає переносити війну на власну територію.

НСН розповість про всі ці феєричні події детальніше.

Надпотужна бомба впала на магазин

Отже, як стало відомо, російський літак скинув надпотужну авіабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин в окупованому Єнакієвому, що у Донецькій області.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. Бомба не вибухнула, і це велике щастя для місцевих. Адже якби стався вибух, то було б багато жертв.

Дивно, що вона не вибухнула. А якби стався вибух – були б численні жертви і вся російська пропаганда верещала б, що Україна бомбить Донбас західною зброєю, – зазначив Казанський

За його словами, отак виглядає “захист Донбасу” з боку РФ з 2014 року.

Донецький телеграм-канал оприлюднив відео з Єнакієвого.

Бєлгород теж під російськими бомбами

Напередодні стало відомо, що російські літаки знову скинули п’ять авіабомб на Бєлгородську область. Це вже 21 випадок за останні 3 тижні.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, 1 квітня ФАБ-500 виявили у Ракитянському районі, однак місцевих мешканців не евакуювали, і постраждалих не було.

2 квітня дві ФАБ-500 виявили у селі Глотове. 3 квітня за два кілометри від села Кропивне знайшли ФАБ-250, а 4 квітня ФАБ-250 виявили у районі села Козичове. Усі боєприпаси було знищено.

Загалом протягом останніх трьох тижнів відомо про 18 авіабомб, які російські літаки скинули на Бєлгородську область. Місцева влада вважає за краще це приховувати, а коли це стає неможливим, вони описують це як “нештатний схід боєприпасів”. Однак точних відповідей на питання, чому це відбувається, поки немає.

Втомилися «бамбіть»?

Раніше у міністерстві оборони Великої Британії вказали, що неможливо підтвердити, чи зумовлені такі інциденти недоліками у процедурах озброєння літаків перед вильотом чи помилками екіпажу під час місій. Ймовірно, це поєднання обох факторів. Збільшення частоти таких випадків, ймовірно, свідчить про втому повітряного та наземного персоналу на фронті в Росії, а також про недостатню підготовку.

«Провідна» ракета типу Х-101/Х-102 впала у Саратовській області

А от Саратовська область потерпає від дружніх ракет.

Виявлені у Саратовській області уламки нібито українського БПЛА, як з’ясувалось, належали ракеті типу Х-101/Х-102.

31 березня в поле в Саратовській області впали уламки ракети. У відкритих джерелах публікували фото з місця подій.

У Великій Британії пояснили передчасне падіння ракети двома факторами.

Російські “провідні” ракети падають після зльоту через проблеми з виробництвом. Про це 9 квітня повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

Спочатку вважалося, що це уламки можливого українського безпілотного літального апарату, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (натівське позначення для ракет Х-101/Х-102, — ред.), — зазначили в британській розвідці

У Міноборони Великої Британії припускають, що падіння ракети після зльоту стало результатом її несправності. Снаряд того ранку запустили в бік України.

Саратовська область є відомим плацдармом для бомбардувальників російської авіації дальньої авіації та є домом для аеродрому Енгельса, де базуються кілька бомбардувальників, — підкреслили аналітики.

У британській розвідці назвали Х-101/Х-102 “провідним російським високоточним боєприпасом”, здатним бити приблизно на 4000 кілометрів. Ця зброя широко застосовується проти України, зокрема, останнім часом цими ракетами атакують енергетичні об’єкти.

Дуже вірогідна несправність такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції та поспішне виконання вимог конфлікту, — додали у Міноборони Великої Британії

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