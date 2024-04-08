Удар по Звягелю: поліція просить не виходить без потреби на вулицю і регулює правопорядок

Як повідомлялося раніше, росіянами було завдано удар по Звягелю на Житомирщині. Поліція розповіла, що там відбувається зараз.

Про це інформує НСН з посиланням на правоохоронців.

Уночі 8 квітня по території Житомирської області війська рф завдали удар дронами-камікадзе по об’єкту інфраструктури у Звягельському районі.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед населення немає. На місці події працюють профільні служби.

Нині поліцейські забезпечують охорону громадського порядку, регулюють дорожній рух та проводять роз’яснювальну роботу з населенням. Наразі ситуація у місті та районі спокійна.

Водночас поліція звертається до громадян:

не виходьте без потреби на вулицю та залишайтеся у приміщеннях із закритими вікнами. Слідкуйте за оголошеннями на офіційних інформаційних ресурсах поліції та місцевих органів влади, – йдеться у повідомленні

Зазначимо, що вранці місцева влада попередила мешканців про ризик забруднення повітря через улар РФ. Але потім мер підкреслив, що попередження було превентивним, а забруднення відсутнє.

Тим часом, КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР розповіла мешканцям, як захиститися від смогу:

Слідкуйте за оголошеннями та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома і зачиніть вікна.

Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягніть захисні окуляри і маску/респіратор.

Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу.

Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу.

Відмовтеся від провітрювання квартири.

За можливості пийте багато чистої води.

Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ.

Першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння в горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднене дихання. Якщо ви відчули ознаки отруєння шкідливими газами, прополощіть горло сольовим розчином. У разі погіршення стану зверніться до лікаря.

Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

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