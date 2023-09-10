Що буде з українським контрнаступом взимку – пояснив Буданов

Головний розвідник країни розповів, що буде з українським контрнаступом взимку.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що з настанням холодної погоди контрнаступ Збройних сил України триватиме. Українські війська наступатимуть навіть, якщо пересуватися стане важче.

Його слова цитує Reuters, передає НСН.

“Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме”, наголосив Буданов.

Наразі, з його слів, контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Буданов визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, ситуація складна.

На думку керівника ГУР, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

За даними української розвідки, наразі росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців

Раніше повідомлялося, що у розвідці Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити, що ЗСУ прорвуть решту ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Також ми писали, що військовий експерт назвав місто на Запоріжжі, за яке окупанти битимуться до останнього.

Ще новини України: ЗСУ просунулися біля Роботиного ще на 1,5 км – Сили оборони