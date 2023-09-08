Військовий назвав місто на Запоріжжі, за яке окупанти битимуться до останнього

За яке місто на Запоріжжі російські окупанти битимуться до останнього, пояснив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Військовий зазначив, що росіяни будуть до останнього битися за Токмак Запорізької області, оскільки там розташована залізниця, яка є головною артерією “суходольного коридору” до Криму та основним шляхом постачання всього необхідного для їхнього південного угруповання.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL, передає НСН.

Якщо подивитися на мапу, то можна побачити, що Токмак – це залізничний вузол, через який пролягає залізниця до Мелітополя і далі до Джанкоя. Інших залізничних шляхів у цьому районі немає. Отже, коли нам вдасться перерізати цю артерію постачання, Токмак, росіяни залишаться без залізниці, якою вони перевозять усе, що необхідно, зокрема, у тимчасово окупований Крим і на Херсонщину, де вони ведуть бої, каже Олексій Гетьман.

Військовий зазначив, що російські війська надають перевагу артилерії, адже це найсильніша їхня ланка. Однак коли вони залишаться без снарядів, їм просто не буде чим оборонятися.

Не треба чіплятися за назви населених пунктів, на війні це не головне. Головне – зробити так, щоб ворог не міг вести бойових дій. Уважно подивіться на лінії оборони ворога: вони всі побудовані вздовж залізниці Волноваха – Токмак – Джанкой. Вони залізницю обороняють, а не якісь населені пункти з якоюсь назвою, пояснив він.

І додав:

Коли ми вийдемо на цю залізницю і вони втратять можливість будь-що перевозити, це буде проблема. Наприклад, порівняйте потяг (це 30-40 вагонів) та одну автівку чи навіть колону автівок. Це неможливо порівняти. Вони залишаться без постачання усього, що необхідно.

Гетьман вважає, якщо українська армія переріже це залізничне сполучення – це буде переламом у війні.

Я скажу більше: коли ми вийдемо на Токмак і не звільнимо його, а просто переріжемо це залізничне сполучення, це можна буде назвати переломом у війні, а не просто звільненням окремого населеного пункту. Це вкрай важливо. Тому ні, жодних “жестів доброї волі” в Токмаку не буде. Вони будуть битися до останнього. Вони перекинули туди десант з Луганського і Херсонського напрямків. Вони чудово розуміють, що залишившись без логістики, без можливості постачання чогось, усе південне угруповання, включно з Кримом, вони повністю програють. Тому сюди кинуті всі сили, підсумував він.

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