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Тег:
ВійнаЗапоріжжя
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На Запоріжжі окупанти розграбовують заводи, ймовірно, готуючись до відступу – ЦНС

Журналіст
На Запоріжжі окупанти розграбовують заводи
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Окупанти почали грабувати підприємства на Запоріжжі та розробили план вивозу цінних речей через складну для ворога ситуацію на південному фронті.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Згідно з повідомленням ЦНС, в тимчасово окупованому Токмаку росіяни розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання російські військові вивезли й подальша його доля невідома.

Окрім цього, місцева окупаційна влада розробила план вивозу цінних речей і відступу з захопленого міста. Він буде застосований у разі погіршення ситуації для окупантів.

Раніше ми писали, що у Запорізькій області українська піхота просунулася за протитанкові рови і “зуби дракона” росіян. Про це повідомили в ISW.

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