На Запоріжжі українська піхота просунулася за протитанкові рови і “зуби дракона” росіян – ISW

На Запоріжжі українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами “зуби дракона”, які є частиною російської оборони.

Як інформує НСН, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням аналітиків, українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

У ISW заявили, що не готові оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на схід від російських протитанкових ровів і перешкод із “зубами дракона”, які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового, йдеться у повідомленні.

Також геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового, що розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова.

Окрім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.

Як зазначають в ISW, ЗСУ розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і, за повідомленнями, перекидають більше техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу.

Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не пробитого російського оборонного шару, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, атакуючи піхотою та обстрілюючи важку артилерію по російських позиціях далі та на південь від цього шару. Розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж ISW наразі спостерігала, означатиме як прорив цього російського оборонного шару, так і спробу розширити цей пролом, наголошують у звіті.

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