Підсумки «українського літа»: у Маріуполі партизани ліквідували 21 окупанта

У Маріуполі партизани ліквідували 21 окупанта, зокрема шляхом отруєння. Про таке, посилаючись на дані Маріупольського спротиву, який підбив підсумки “українського літа”, повідомляє радник міського голови Маріуполя, передає НСН.

Ці втрати, згідно з оприлюдненою інформацією, підтверджують російські ЗМІ і пабліки.

З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків, мова йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння, – йдеться у повідомленні радника міського голови

І це ще не все!

Якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок росіян (“200-тих”) піде на декілька сотень. Пекельне Українське Літо Маріуполя, – доповіли у спротиві

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