Це важко осягнути: правозахисники назвали кількість вбитих у Маріуполі людей

Правозахисники назвали кількість вбитих у Маріуполі людей. І це дуже важко осягнути…

У Маріуполі російськими загарбниками були вбиті приблизно 100 тисяч цивільних людей, і тому є підтвердження. Про це у пресцентрі Укрінформу повідомив експерт Харківської правозахисної групи Михайло Романов у ході презентації юридично обґрунтованого подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей в Маріуполі російськими загарбниками, передає НСН.

Кількість жертв у Маріуполі вимірюється тисячами, десятками тисяч. Ми не змогли на той час встановити точну цифру, але ми непрямими шляхами, виходячи з мінусування загальної кількості населення Маріуполя тих частин населення, щодо яких була інформація відносно їх евакуації або вивезення на територію Росії, або якихось ще даних, які дозволяли мінусувати цю групу населення. І в нас вийшла цифра приблизно 100 тисяч людей, тобто ці люди були вбиті, – сказав Романов

Він зазначив, що люди у Маріуполі були вбиті різними шляхами, методами, із застосуванням різної зброї, але, в будь-якому разі, це були вбивства.

В тому числі частину цих епізодів ми брали з власної бази. Це те, що збирали ми особисто, в чому ми впевнені певною мірою, оскільки ми кожен факт, який знаходили, намагались верифікувати для того, щоб отримати додаткові докази для підтвердження існування цих фактів, – підкреслив правозахисник

Раніше повідомлялося, що представники Харківської правозахисної групи (ХПГ) презентували юридично обґрунтоване подання до Міжнародного кримінального суду про геноцид людей в Маріуполі російськими загарбниками.

Робоча група, яка складалася із працівників ХПГ і маріупольців, що виїхали, разом збирала інформацію про злочини росіян та написала відповідне подання. Це велике подання українською та англійською мовами, де накопичена дуже велика інформація про Маріуполь, про те, як гинули там дорослі і діти, буде опубліковано та відправлено до Міжнародного кримінального суду.

Харківська правозахисна група – одна з найстаріших українських правозахисних організацій, яка бере свої витоки з дисидентського руху 70-80-х років. ХПГ відома з 1988-го року як правозахисна група харківського «Меморіалу».

Місія ХПГ — захищати права людини та основні свободи від посягань з боку держави, а також допомагати державі в утвердженні та захисті цих прав і свобод.

Попри прив’язку до Харкова у назві, робота Харківської правозахисної групи розповсюджується на всю Україну.

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