У Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів під час святкування «дня вдв». Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 2 серпня, передає НСН.

За словами Андрющенка, до цього причетна Групи “Ї” Маріупольського Спротиву.

Під час святкування “Дня ВМФ” на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У тяжкому стані до госпіталю надійшло 17 російських військових, з них учора вже померли двоє офіцерів. Долю решти 15 до кінця не вирішено, – написав радник міського голови

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування ціаніду та пестицидів у їжі.

Наші з посмішкаю кажуть “на щурів завжди дохіба отрути”. День починається з гарних новин, – додав радник мера

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