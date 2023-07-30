Партизани провели успішну диверсійну операцію в Маріуполі

Учора, 29 липня, в Маріуполі партизани провели успішну диверсійну операцію.

Партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву знешкодили техніку та пошкодили будівлі.

Про це у неділю, 30 липня, повідомили радник міського очільника Маріуполя Петро Андрющенко та Центр національного спротиву, передає НСН.

У Центрі нацспротиву вказують, що партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок.

Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Крім того, партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один із учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».

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