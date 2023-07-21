Окупанти масово скуповують житло в Маріуполі – в чому причина (відео)

Громадяни РФ продовжують масово скуповувати житло в Маріуполі, незважаючи на те, що місто зруйноване. Стала відома причина

Більшість росіян цікавлять не квартири в окупованому місті, а можливість нажитися на виплатах від держави.

Вони скоріше купують документи, аніж саме житло. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує НСН.

“Це складна прагматична історія, з одного боку. З іншого боку, дуже проста. Вони купують документи, а не так квартири. Плюс іпотека. Сенс у тому, що під час реєстрації на території Маріуполя вони мають право на отримання компенсації від російського бюджету у разі участі в іпотеці. Тому вони й купують документи. Компенсації там великі, житло там нікому не потрібне, але витрати на придбання документів, якщо їх перерахувати у співвідношенні до отриманої компенсації, вони виглядають дуже непогано, бізнес”, – пояснив він.

Є й такі росіяни, які попри війну активно цікавляться нерухомістю та розглядають зруйноване місто як новий курорт, місце для відпочинку чи навіть переїзду. Так, на російському сайті Avito є кілька десятків оголошень про продаж квартир у Маріуполі. Ціна на житло в Маріуполі коливається від 2 до 5 мільйонів рублів.

Нові будинки в зруйнованому місті зводять за рахунок федерального бюджету РФ. Ця забудова є дешевою для самих забудовників і вигідною для людей, які потенційно вирішили, що вони можуть жити в Маріуполі.

“Вся ця історія зав’язується у вузол, внаслідок якого прагматичні росіяни, які мають доступ до федерального бюджету та до кола ухвалення фінансових рішень, скуповують квартири та документи у маріупольців, у яких не залишилося інших варіантів”, – резюмував Андрющенко.

Окупанти масово скуповують житло в Маріуполі

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