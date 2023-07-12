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Пляжі та вулиці окупованого Бердянська – як виглядає місто влітку 2023 року (відео)

Журналіст
Пляжі та вулиці окупованого Бердянська
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Пляжі та вулиці окупованого Бердянська майже порожні. Тоді як, до приходу російських військ, в середині літа там було повно відпочиваючих зі всієї України і не тільки.

Про це свідчать відео, опубліковані в мережі, передає НСН.

Популярний серед українців курорт на березі Азовського моря зараз переживає складні часи. Російська окупація зірвала вже другий курортний сезон у місті, залишивши багатьох містян без основного заробітку.

Пляжі та вулиці окупованого Бердянська

На відео, які виклав в мережу місцевий житель, Бердянськ виглядає порожнім. На пляжах майже немає людей, вулиці зовсім не схожі на вулиці курортного міста влітку.

На одному з відео – пляж популярної раніше Бердянської коси. Поруч база відпочинку, але біля води людей мало. Особливо для початку липня, коли сезон відпочинку у розпалі.

На іншому відео –  порожній залізничний вокзал. За словами автора відео, він зараз не працює. Через війну не ходять навіть вантажні потяги.

В самому центрі міста, на Приморській площі також тихо. В мирні часи за будь-якої погоди влітку там  було багато відпочиваючих. Працювали кіоски з морозивом та напоями, атракціони, виступали вуличні артисти. Знамените оглядове колесо також, здається, не працює.

Нагадуємо, Бердянськ перебуває в окупації з 27 лютого 2022 року.

Додамо, що вчора у Бердянську Збройні сили України влучили у готель «Дюна», в якому проживало військове керівництво російських окупантів.

Згодом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко додав, що близько 16:30 у Бердянську сталася серія вибухів із детонацією.

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