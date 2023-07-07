На що окупанти перетворили Кирилівку – як зараз виглядає популярний курорт (відео)

На що окупанти перетворили Кирилівку за 1,5 роки – все, що зараз відбувається там, нагадує апокаліптичну картину.

У мережі показали, як виглядає окупований курорт на початку липня 2023 року, передає НСН.

На вулицях селища практично немає людей, там закрито заклади, бази відпочинку та магазини.

Виявились порожніми і пляжі Кирилівки. Традиційно в цей час там ніде було яблуку впасти, а люди приходили до моря на світанку, щоб встигнути зайняти місце.

На що окупанти перетворили Кирилівку. Відео

Цим відео поділився офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц”

До захоплення Кирилівки росіянами це місце було одним із найулюбленіших для сімейного відпочинку в українців. Щороку сюди приїжджали юрби відпочиваючих, а на вулицях та пляжах завжди було тісно.

У коментарях люди згадують про час, проведений на курорті до окупації та вірять у те, що невдовзі зможуть відвідати Кирилівку разом із дітьми.

Нагадаємо, що росія окупувала курорт наприкінці березня 2022 року.

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